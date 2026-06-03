search
Miercuri, 3 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cod galben de furtuni pentru jumătatea de sud a României. Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile până joi seară în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină.

ANM a emis două coduri galbene de furtuni.
ANM a emis două coduri galbene de furtuni.

Potrivit ANM, primul cod galben intră în vigoare miercuri, 3 iunie, la ora 20:00 și este valabil până joi, 4 iunie, la ora 10:00.

Avertizarea vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara.

Meteorologii avertizează că în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp și, pe arii restrânse, pot depăși 30-40 l/mp.

Șase județe, sub cod galben în cursul nopții FOTO: ANM
Șase județe, sub cod galben în cursul nopții FOTO: ANM

Un nou cod galben pentru Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei

A doua avertizare va intra în vigoare joi, 4 iunie, la ora 12:00 și va fi valabilă până la ora 23:00.

Sub cod galben se vor afla cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

Potrivit meteorologilor, și în aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h.

Totodată, sunt prognozate căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul țării.

Un nou cod galben pentru Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. FOTO: ANM
Un nou cod galben pentru Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. FOTO: ANM

Cod galben și pentru București

Meteorologii au emis o avertizare cod galben și pentru municipiul București, valabilă joi, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, vremea va deveni instabilă în cursul zilei de joi. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii.

Rafalele pot atinge 50-70 km/h, iar meteorologii nu exclud apariția grindinei.

Cantitățile de apă estimate sunt de 15-20 l/mp, iar temperatura maximă se va situa între 25 și 26 de grade Celsius.

Pe parcursul nopții de miercuri spre joi, vremea va fi relativ calmă în Capitală, cu cer variabil și temperaturi minime cuprinse între 14 și 16 grade.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului: „Ne puteți ataca și azi, și mâine”
digi24.ro
image
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Mii de oameni protestează în toată țara. Medicii la București, grevă la Cugir, sedii ANAF pichetate: ”Respect promis, respect omis”
gandul.ro
image
Minivacanță de 3 zile pentru mii de români. Cine va avea liber de vineri
mediafax.ro
image
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș dreapta, Coman – vârf?! N-am înțeles nimic”
fanatik.ro
image
CFR Marfă, radiografia unui faliment: căpușată de partide și afaceriști, management ineficient. Cine profită din dispariția colosului feroviar
libertatea.ro
image
Dr. Oz: Trump are o sănătate „spectaculoasă”. Se duce atât de des la medic, pentru că...
digi24.ro
image
Cea mai bine vândută mașină din China s-a reinventat! Costă sub 10.000 de dolari
gsp.ro
image
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
digisport.ro
image
Un bărbat a devastat sediul unei primării din Caraș-Severin. Zeci de geamuri și uși au fost distruse
click.ro
image
După 200 de ani, Italia cere ca voltul să fie din nou numit după numele italianului Volta, căruia îi este dedicată unitatea de măsură
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
O nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunie
observatornews.ro
image
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
cancan.ro
image
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Actele de care ai nevoie pentru a călători cu copiii în 2026. Documentele care nu trebuie să îți lipsească înainte de vacanță
playtech.ro
image
Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Cine este marea favorită
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
digisport.ro
image
Ana Morodan, mesaj emoționant din aeroport după anunțul retragerii din mediul online: „N-am crăpat încă. Îmi trăiesc visu’. Visu’ vieții a fost să-mi fac investigații în 3 țări”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Obligații noi pentru cei care stau la bloc. Vecinii pot obține acum daune mari în instanță
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Andreea Mantea, în lacrimi alături de fiul ei. Surpriza emoționantă care l-a făcut pe David să izbucnească în plâns: „Nu am crezut că o să fiu pregătită”
click.ro
image
Aurelian Temișan a împlinit 54 de ani. Lucruri mai puțin știute despre artist. A fost dat afară din corul școlii și a rămas corigent la muzică. „Nu ai cum să îi împaci pe toţi”
click.ro
image
Whoopi Goldberg, moment tensionat într-o emisiune TV: „Liniște! Lăsați-mă să termin”
click.ro
Kate Middleton la petrecerea din 2 iunie dedicată cercetării cancerului, Profimedia (2) jpg
Scufița Roșie regală! Ce apariție delicată a avut Prințesa Kate, la un eveniment la care a participat alături de socrul Charles, ca sprijin
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)
Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să vând albumul”
image
Andreea Mantea, în lacrimi alături de fiul ei. Surpriza emoționantă care l-a făcut pe David să izbucnească în plâns: „Nu am crezut că o să fiu pregătită”

OK! Magazine

image
Scufița Roșie regală! Ce apariție delicată a avut Prințesa Kate, la un eveniment la care a participat alături de socrul Charles, ca sprijin

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!