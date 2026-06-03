Cod galben de furtuni pentru jumătatea de sud a României. Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile până joi seară în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină.

Potrivit ANM, primul cod galben intră în vigoare miercuri, 3 iunie, la ora 20:00 și este valabil până joi, 4 iunie, la ora 10:00.

Avertizarea vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara.

Meteorologii avertizează că în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp și, pe arii restrânse, pot depăși 30-40 l/mp.

Un nou cod galben pentru Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei

A doua avertizare va intra în vigoare joi, 4 iunie, la ora 12:00 și va fi valabilă până la ora 23:00.

Sub cod galben se vor afla cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

Potrivit meteorologilor, și în aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h.

Totodată, sunt prognozate căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul țării.

Cod galben și pentru București

Meteorologii au emis o avertizare cod galben și pentru municipiul București, valabilă joi, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, vremea va deveni instabilă în cursul zilei de joi. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii.

Rafalele pot atinge 50-70 km/h, iar meteorologii nu exclud apariția grindinei.

Cantitățile de apă estimate sunt de 15-20 l/mp, iar temperatura maximă se va situa între 25 și 26 de grade Celsius.

Pe parcursul nopții de miercuri spre joi, vremea va fi relativ calmă în Capitală, cu cer variabil și temperaturi minime cuprinse între 14 și 16 grade.