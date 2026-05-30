Sâmbătă, 30 Mai 2026
Vremea în minivacanța de Rusalii. Zonele vizate de cod galben de vânt

Minivacanța de Rusalii a debutat cu atenționări Cod galben și o informare de intensificări ale vântului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, rafalele vor atinge viteze însemnate în numeroase regiuni, iar la munte se vor apropia de pragul furtunilor.

Vântul va sufla cu rafale de 50...70 km/h. FOTO Shutterstock

Potrivit unei informări meteo, până la ora 21.00 a zilei de sâmbătă vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...55 km/h și la munte de peste 60...80 km/h.

Cod galben de intensificări ale vântului 

ANM a transmis și o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului pentru mai multe regiuni din țară.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă (30 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h”,  a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

La București, vremea va fi mai blândă: cer variabil, vânt slab până la moderat, cu rafale de aproximativ 45 km/h, și o temperatură maximă de 27°C.

Zonele vizate de Codul galben. FOTO ANM

Meteorolog ANM: „Elementul care atrage atenția va fi vântul”

Meteorologul de serviciu Mihai Timu a explicat la TVR info că „elementul care atrage atenția pe timpul zilei va fi vântul”.

„Din acest motiv, avem valabil până la ora 21:00 un Cod galben de vânt pentru mare parte din țară. Așteptăm rafale de 40–50 km/h. Dar în Maramureș, Transilvania, Oltenia, mare parte din Moldova, sudul Banatului și sud‑vestul Munteniei vor fi intensificări de 50–70 km/h. În zona montană, vitezele pot ajunge la 70–90 km/h.”

Vreme schimbătoare: ploi slabe în est, temperaturi ridicate în vest

În ciuda faptului că vântul va fi puternic, aspectul general al vremii rămâne unul relativ plăcut. În estul și sud‑estul țării sunt așteptate înnorări și ploi slabe, iar temperaturile vor fi mai scăzute, 18–20°C în Moldova și Dobrogea.

Vestul și sud‑vestul țării vor avea însă parte de valori ridicate: 28–29°C, izolat chiar 30°C în Banat, Crișana și Oltenia.

Instabilitate atmosferică pe durata întregii minivacanțe de Rusalii

Pe măsură ce avansează minivacanța, vremea devine tot mai instabilă: Duminică vor fi averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei, în special în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea.

Luni, 1 iunie va fi instabilitate accentuată în vest, centru, zonele de deal și munte. Sunt posibile furtuni, averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local chiar 30–40 l/mp.

