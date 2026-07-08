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Cod galben de furtuni în aproape toată țara. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale în orele ce urmează

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă miercuri, 8 iulie, pentru cea mai mare parte a țării. Meteorologii avertizează că sunt așteptate vijelii, intensificări ale vântului, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină.

Sunt așteptate vijelii, intensificări ale vântului, averse torențiale. FOTO: Facebook
Sunt așteptate vijelii, intensificări ale vântului, averse torențiale. FOTO: Facebook

Primul Cod galben este în vigoare până la ora 12:00 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei.

În aceste regiuni vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cu rafale ale vântului și vijelii de 50–70 km/h, descărcări electrice și averse ce pot cumula local între 15 și 25 l/mp.

Cod galben în vigoare până la ora 12:00. FOTO: meteoromania.ro
Cod galben în vigoare până la ora 12:00. FOTO: meteoromania.ro

Un al doilea Cod galben intră în vigoare miercuri, 8 iulie, între orele 12:00 și 23:00, extinzându-se în cea mai mare parte a României. ANM anunță intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50–70 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 80 km/h.

Totodată, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1–3 centimetri. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Cod galben între orele 12:00 și 23:00. FOTO: meteoromania.ro
Cod galben între orele 12:00 și 23:00. FOTO: meteoromania.ro

ANM precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

În ceea ce privește prognoza pentru perioada 6-13 iulie, temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile normale în regiunile din nord-est și, local, în centrul și sudul țării.

În restul teritoriului, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice. Ploile vor fi puține în cea mai mare parte a țării, deficitul fiind mai accentuat în vest.

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