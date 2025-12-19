Un fost secretar de stat scapă de răspundere penală prin prescriere. Angajatul care a mințit pentru el, condamnat definitiv

Tribunalul Ilfov a decis joi, 18 decembrie, încetarea procesului penal în cazul lui Ionel Minea, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe motiv că faptele s-au prescris, potrivit Hotnews. Decizia nu este însă definitivă. Angajatul care a mințit pentru el s-a ales deja cu o condamnare definitivă.

„Dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Minea Ionel pentru săvârșirea infracțiunilor de: – instigare la comiterea infracțiunii de fals în declarații, prev. de art. 47 raportat la art. 326 alin.1 Cod penal (termen împlinit cel mai târziu la data 11.02.2024) și – participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 52 alin.3 Cod Penal raportat la art. 321 Cod Penal (termen împlinit la data de 29.02.2024), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale”, se arată în soluția pronunțată joi.

Prescrierea faptelor înseamnă că termenul legal în care putea fi tras la răspundere a expirat.

Decizia nu este definitivă.

Dumitru Nistor Stejărel, angajatul care a mințit pentru el, declarând în fals că el conducea mașina în momentul contravenției, a fost condamnat definitiv încă din martie 2022, când a primit doi ani și două luni închisoare cu suspendate, după ce, anterior, încheiase un acord de recunoaștere a vinovăției.

Și-a pus angajatul să mintă pentru el

Fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Minea a fost surprins de radar conducând cu 201 km/h pe Autostrada Soarelui, în 2019, dar l-a pus pe șeful său de cabinet să spună că era la volan, potrivit acuzațiilor DNA, care l-a trimis în judecată. Cazul este similar cu alte situații în care demnitari au încercat să evite sancțiuni rutiere folosind subordonați pentru a prelua punctele de penalizare.

Minea a fost trimis în judecată de DNA pentru participație improprie la abuz în serviciu, însă Tribunalul Ilfov a schimbat încadrarea juridică, pe motiv că acesta nu a încălcat o legislație primară.

Termenul de prescripție s-a împlinit chiar după ce primul judecător desemnat să judece cazul a ieșit în pronunțarea sentinței, potrivit sursei citate.

Cercetarea judecătorească se finalizase în octombrie 2023. Judecătorul, ieșit în pronunțare, a amânat succesiv sentința din octombrie până în luna ianuarie când s-a mutat de la Tribunalul Ilfov la Penitenciarul Slobozia ca judecător delegat pentru supravegherea măsurilor preventive.

În februarie 2024 (termenul de prescripție), dosarul a fost reluat de la zero de judecătorul pe masa căruia a ajuns. Judecata pe fond s-a încheiat în februarie 2025. Din acel moment și până în 18 decembrie, sentința în dosarul Minea a fost amânată de 23 de ori.