China a anunțat descoperirea celui mai mare zăcământ de aur submarin. Este cel mai mare din Asia

China a descoperit primul său zăcământ de aur submarin, considerat acum cel mai mare din Asia. Autoritățile de la Beijing nu au dezvăluit mărimea exactă a comorii din Marea Bohai.

Descoperirea a fost făcută în largul coastelor orașului Laizhou, în apropierea Peninsulei Jiaodong, din provincia Shandong, potrivit South China Morning Post.

Deși nu a dezvăluit mărimea zăcământului offshore, autoritățile locale au anunțat că această descoperire ridică rezervele dovedite de aur ale orașului Laizhou la peste 3.900 de tone, reprezentând aproximativ 26% din totalul Chinei.

Zăcământ de aur de peste 166 de miliarde de euro

La prețurile actuale, acest volum de aur valorează peste 166 de miliarde de euro. Aurul a atins niveluri record în acest an, tranzacționându-se la peste 115.000 de euro kilogramul.

Proiectul a fost realizat de grupul de stat Liaoning Geological and Mining Group, care a mobilizat aproape 1.000 de tehnicieni și muncitori și a finalizat explorarea în doar 15 luni, o perioadă neobișnuit de scurtă pentru un zăcământ de asemenea dimensiuni.

Ministerul a descris descoperirea ca fiind „ultra-mare”, dar cu un conținut scăzut, și a precizat că a trecut deja de o evaluare preliminară privind fezabilitatea economică.

Totuși, autoritățile nu au dezvăluit locația exactă a sitului, confirmând doar că se află în estul provinciei Liaoning, ceea ce a alimentat speculațiile cu privire la considerentele strategice din spatele acestei discreții.

Un activ de refugiu în vremuri turbulente

Descoperirea survine într-o perioadă de creștere puternică a cererii de aur. Prețurile au crescut cu peste 50% în acest an, impulsionate de deprecierea dolarului, tensiunile geopolitice și achizițiile masive ale băncilor centrale — în special din economiile emergente care încearcă să își diversifice rezervele.

China și-a accelerat eforturile de explorare a resurselor minerale în ultimii ani. În 2024, oficialii au raportat descoperirea unui zăcământ de peste 1.000 de tone în provincia Hunan și a altuia de peste 40 de tone în Gansu, în luna octombrie.

Țara a produs 377,24 tone de aur în 2024, o creștere de 0,56% față de anul precedent.

Consumul intern a ajuns la 985,31 tone în 2024, cererea pentru lingouri și monede crescând cu peste 24% de la un an la altul. Analiștii afirmă că această tendință reflectă interesul în creștere al clasei de mijloc din China pentru protejarea averii în contextul incertitudinii economice globale — făcând din aur un activ de refugiu tot mai popular în întreaga țară.