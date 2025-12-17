Prognoza miercuri, 17 decembrie. Vreme mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara

Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, miercuri, 17 decembrie, cu ceață și burniță în sud și sud-est, mai ales dimineața și noaptea. În restul țării cerul va fi variabil, iar izolat vor apărea ploi slabe, a transmis Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În zonele joase din sudul și sud-estul țării, cerul va fi mai mult noros, cu ceață și izolat burniță, mai ales dimineața și noaptea. În restul țării, cer variabil, cu înnorări nocturne și ploi slabe izolate în nord-vest.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe timpul nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade, peste valorile obișnuite datei, iar minimele între -10 și 6 grade.

Cum va fi vremea în Capitală

În București, nebulozitatea stratiformă va persista. Dimineața și noaptea va fi ceață, pe alocuri cu burniță.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 3 grade, iar minima se va situa între -1 și 0 grade.