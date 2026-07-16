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Caniculă de până la 36 de grade, furtuni și ploi torențiale joi. Cod galben în patru județe

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării în intervalul 16 iulie, ora 09:00 – 17 iulie, ora 09:00. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Caniculă, furtuni și cod galben în vestul țării, potrivit ANM. FOTO: Arhivă
Caniculă, furtuni și cod galben în vestul țării, potrivit ANM. FOTO: Arhivă

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă, iar maximele vor ajunge la 35-36 de grade. La polul opus, cele mai scăzute maxime vor fi de aproximativ 26 de grade în estul Transilvaniei și în dealurile subcarpatice ale Munteniei.

Minimele vor coborî până la 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali, însă în sudul și vestul țării vor fi, local, între 20 și 22 de grade, ceea ce înseamnă o noapte tropicală. Pe litoral și în Dealurile de Vest, temperaturile minime pot ajunge la 22-23 de grade.

Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni

Potrivit ANM, joi, între orele 12:00 și 22:00, instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Izolat se vor produce vijelii și căderi de grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni, iar în intervale scurte sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-25 l/mp și, izolat, peste 30-40 l/mp.

Canicula se intensifică în următoarele zile

ANM avertizează că valul de căldură, aflat deja în desfășurare, se va extinde și se va intensifica până pe 18 iulie.

Canicula va afecta joi și vineri regiunile Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă se va extinde și în restul câmpiei Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade, iar în vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, cu minime, în general, de 20-21 de grade.

Cod galben de caniculă în patru județe

ANM a emis un cod galben de caniculă valabil în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 10:00, pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime de 34-36 de grade, iar cele minime vor fi, în general, între 20 și 22 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală peste pragul critic.

După-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate, averse de 5-10 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 40-50 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 32 de grade, iar minima se va situa între 19 și 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

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