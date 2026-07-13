Vremea se schimbă luni: revin vijeliile. Zonele vizate de codul galben de ploi

După temperaturile ridicate din weekend, vremea se schimbă şi ploile torențiale și vijeliile revin, luni, în mai multe regiuni.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, luni, 13 iulie, instabilitatea atmosferică se va accentua în Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-70 km/h, iar izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 22:00, și avertizează că, în intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

În Dobrogea și Bărăgan, după maximele de 32 de grade înregistrate duminică, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 27 de grade, iar după-amiaza sunt așteptate averse torențiale și intensificări ale vântului.

Și în sudul Moldovei, precum și în nordul Munteniei, ploile vor veni în mai multe reprize și vor fi însoțite de descărcări electrice, rafale puternice și cantități importante de apă, astfel încât maximele nu vor depăși 27 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina va ploua pe parcursul zilei, iar vremea va rămâne instabilă, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului, în condițiile în care temperaturile vor varia între 23 de grade la Suceava și 26 de grade la Iași și Vaslui.

În restul țării, vremea va rămâne în general stabilă, cu înnorări temporare și ploi slabe doar pe suprafețe restrânse, în timp ce temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade la Brașov și 31 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

Maramureșul și nordul Transilvaniei vor avea parte de vreme în general frumoasă, cu perioade însorite și doar un risc redus de ploi de scurtă durată, în timp ce valorile termice se vor menține ușor sub cele specifice acestei perioade.

În vestul țării predomină vremea de vară, astfel că doar izolat sunt posibile averse trecătoare după-amiaza, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 28 de grade.

În estul și sud-estul Transilvaniei, ploile torențiale vor fi însoțite de rafale de vânt și grindină, iar la Târgu Mureș temperatura maximă va ajunge la 26 de grade.

Oltenia va avea parte de vreme în general frumoasă, însă vântul va sufla cu viteze de 40-60 km/h, iar spre seară sunt posibile ploi pe arii restrânse, în timp ce maximele vor atinge 31 de grade.

În sudul țării, norii se vor aduna în a doua parte a zilei și vor aduce averse, descărcări electrice și, izolat, grindină, pe fondul unei ușoare scăderi a temperaturilor.

În Bucureşti

În Capitală, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28 de grade, însă după prânz sunt prognozate ploi torențiale și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot atinge 25 l/mp. Spre noapte, vremea se va liniști, iar minima va coborî până la 16 grade.

La munte

La munte, instabilitatea atmosferică va afecta Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali, unde sunt prognozate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar izolat se vor acumula peste 40 l/mp.

La mare

Pe litoral, vremea va deveni instabilă, cu ploi, descărcări electrice și vânt mai puternic, temperatura aerului urmând să atingă aproximativ 23 de grade, în timp ce apa mării va avea cel mult 19 grade.