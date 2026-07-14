Județele care intră sub Cod portocaliu de furtuni. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torențiale, valabilă până la ora 19:20, pentru mai multe localități din județele Bacău, Neamț și Vaslui.

Potrivit meteorologilor, în zonele vizate sunt prognozate ploi abundente, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și posibilitatea producerii unor vijelii.

În intervalul de valabilitate al avertizării, în localitățile afectate se vor acumula cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat.

Localitățile vizate de Codul portocaliu

- În județul Bacău, avertizarea vizează localitățile:

Plopana;

Lipova;

Dămienești;

Roșiori.

- În județul Neamț, sunt vizate:

Ion Creangă;

Icușești;

Oniceni;

Valea Ursului;

Bozieni;

Pâncești;

Poienari.

- În județul Vaslui, alerta este valabilă pentru:

Băcești;

Dumești;

Todirești;

Oșești;

Negrești;

Gârceni;

Rafaila.

ANM avertizează că fenomenele asociate pot include vijelii cu rafale de vânt de 60-70 km/h și grindină cu diametrul de 1-3 centimetri.

Meteorologii precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene periculoase imediate sunt emise pentru perioade scurte, de maximum șase ore, și pot fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.