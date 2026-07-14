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Vremea se încălzește din nou: temperaturi de 34 de grade, dar și furtuni. Zonele vizate de cod galben de instabilitate atmosferică

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Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, însă meteorologii avertizează că temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic în creștere și de perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni.

ANM anunță vreme călduroasă și instabilitate atmosferică Foto: arhivă, adevărul
ANM anunță vreme călduroasă și instabilitate atmosferică Foto: arhivă, adevărul

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă, iar în vestul și sudul țării vremea va fi călduroasă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de căldură.

„Valorile termice diurne vor crește față de ziua anterioară în toată țara, iar în regiunile vestice și sudice vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic în creștere”, au transmis meteorologii.

Instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată după-amiaza și seara, în special în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. În aceste regiuni sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse cu cantități de apă de 5–15 l/mp, izolat peste 20–25 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Temperaturi de 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea izolat, după-amiaza, mai ales în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60–70 km/h. În timpul ploilor, viteza vântului poate atinge local 40–50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei, iar minimele se vor situa între 11–12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral.

Vremea în Capitală

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă miercuri, între orele 12:00 și 21:00. Capitala nu se află sub incidența unei avertizări meteorologice, însă temperaturile vor crește, iar vremea va deveni călduroasă.

Meteorologii prognozează o temperatură maximă de 30–31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 17 și 19 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă de 1–3 l/mp.

„Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, au precizat meteorologii.

Cod galben de furtuni în zona montană

ANM a emis și o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a zonei montane, valabilă miercuri, 15 iulie, în intervalul 12:00–21:00.

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Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Izolat, sunt posibile vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 1–3 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

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