Avertizări meteo: Coduri portocaliu și galben de furtuni în 13 județe, până luni dimineață

ANM a emis duminică coduri portocalii și galbene de instabilitate atmosferică pentru 13 județe. Se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt până luni în primele ore ale dimineții.

Meteorologii avertizează că nordul şi centrul României se vor confrunta cu instabilitate atmosferică şi cantităţi importante de precipitaţii până luni dimineaţa. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis Cod portocaliu şi Cod galben pentru mai multe judeţe, iar localităţile vizate trebuie să fie pregătite pentru averse, vânt puternic şi descărcări electrice.

Cod portocaliu în nordul țării

Potrivit ANM, în intervalul 17 august, ora 21:00 - 18 august, ora 10:00, judeţele Maramureş, Suceava, Botoşani, Neamţ şi zona montană a judeţului Bistriţa-Năsăud vor fi sub Cod portocaliu de averse importante cantitativ. În aceste zone, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40 – 50 litri/mp şi izolat de peste 60 litri/mp, precizează meteorologii.

Cod galben în Transilvania și Moldova

În acelaşi interval va fi în vigoare un Cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei şi local în centrul Moldovei. Perioadele cu instabilitate atmosferică se vor manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 - 55 km/h şi izolat grindină de mici dimensiuni, de 1 - 2 cm. Cantităţile de apă vor fi de 20 - 25 litri/mp şi izolat de peste 35 - 40 litri/mp. Judeţele vizate sunt Sălaj, Cluj, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba, Bacău şi Iaşi, iar parţial, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Noi avertizări pentru luni

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben valabilă luni, între orele 12:00 - 23:00, pentru Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi Carpaţii Meridionali. În aceste zone, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 - 70 km/h şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni, de 1 - 3 cm. Cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 litri/mp şi, pe arii restrânse, de peste 40 litri/mp. Judeţele vizate sunt: Alba, Sibiu, Braşov, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeş, Mehedinţi, Dolj, Olt şi parţial, Dâmboviţa şi Prahova.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, valorile termice vor scădea uşor luni, însă vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări accentuate, averse şi descărcări electrice, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va ajunge la 30 – 32 de grade Celsius.