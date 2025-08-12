search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Județele sub Cod Roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat. La cât ajung temperaturile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Vremea va fi călduroasă marți, 12 august în toată țara, iar în două județe meteorologii au anunțat un Cod roşu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat.

Caniculă în România FOTO: Shuterstock
Caniculă în România FOTO: Shuterstock

Potrivit meteorologilor, este în vigoare un Cod roşu de caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală, valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.

„Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală”, precizează ANM.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39-41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.    Minimele termice vor fi de 20...23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, a transmis ANM. 

De asemenea, tot până la ora 10.00,  este în vigoare un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, noapte tropicală în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sudul Banatului și al Olteniei, precum și în sud-vestul Transilvaniei și al Munteniei, izolat va fi caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

„Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona montană unde va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când izolat vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări ziua în regiunile sudice, iar noaptea doar în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 8 grade”, au precizat meteorologii.

În  Capitală, vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h. Temperatura minimă va fi de 16...19 grade.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline. Motivul incredibil invocat de Dragoș Ciupercescu
fanatik.ro
image
Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
playtech.ro
image
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Anunț pentru opt milioane de români privind banii din pensiile private! Veste după măsurile pregătite de Guvern: Nu există nicio diferență
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Emma Thompson la Oscar foto Profimedia jpg
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice