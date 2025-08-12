Județele sub Cod Roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat. La cât ajung temperaturile

Vremea va fi călduroasă marți, 12 august în toată țara, iar în două județe meteorologii au anunțat un Cod roşu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat.

Potrivit meteorologilor, este în vigoare un Cod roşu de caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală, valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.

„Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală”, precizează ANM.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39-41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 20...23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, a transmis ANM.

De asemenea, tot până la ora 10.00, este în vigoare un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, noapte tropicală în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sudul Banatului și al Olteniei, precum și în sud-vestul Transilvaniei și al Munteniei, izolat va fi caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

„Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona montană unde va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când izolat vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări ziua în regiunile sudice, iar noaptea doar în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 8 grade”, au precizat meteorologii.

În Capitală, vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h. Temperatura minimă va fi de 16...19 grade.