Județele care intră sub Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat

Meteorologii au emis o atenționare meteo de tip Cod galben. 12 județe din țară vor fi afectate miercuri, 13 august 2025, de caniculă.

ANM anunță că atenționarea cod galben de caniculă intră în vigoare mâine, 13 august 2025, fiind valabilă în intervalul orar 12.00- 21.00.

„Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade”, au transmis meteorologii.

Potrivit meteorologilor, vizate de codul galben de caniculă sunt următoarele județe: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

În restul țării, vremea se va menține călduroasă în majoritatea zonelor, iar local în vestul și sud-vestul teritoriului, precum și pe alocuri în centrul țării va deveni caniculară după-amiaza, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

„Cerul va fi variabil la munte și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest”, au precizat meteorologii ANM.