search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Prognoza meteo vineri, 8 august. Caniculă în sudul și vestul țării şi ploi scurte la munte

0
0
Publicat:

Vremea caldă, vineri, în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi mai ridicate în sud și vest. Cerul va fi mai mult senin, iar ploile vor apărea doar izolat în zonele montane.

Temepratura este din nou în creştere uşoară. FOTO: Pixbay
Temepratura este din nou în creştere uşoară. FOTO: Pixbay

Potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, vineri, 8 august, temperatura va crește ușor față de ziua anterioară, iar în special în regiunile vestice și sudice se vor atinge praguri de caniculă. În aceste zone, aerul cald va domina, iar vremea va fi caracterizată de un aspect general plăcut, cu cer predominant senin.

În sudul țării și în zonele montane, cerul va prezenta unele variații, alternând între înnorări temporare și perioade însorite. În Carpații Meridionali, mai ales în a doua parte a zilei, sunt posibile scurte ploi izolate, însă acestea vor fi de slabă intensitate și de scurtă durată.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări locale în estul Dobrogei, unde rafalele ar putea atinge viteze de 35-45 km/h.

Maximele termice ale zilei vor varia între 26 de grade Celsius în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și până la 35 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, dar în depresiunile intramontane din Carpații Orientali se vor înregistra temperaturi mai scăzute, în jur de 8 grade.

Izolat, în aceste zone, dimineața și pe timpul nopții, se va forma ceață.

Vremea în Bucureşti

În Capitală, ziua va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 33 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 15 și 18 grade.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu adevărat rușine...”
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
mediafax.ro
image
Consiliera onorifică a lui Ilie Bolojan, acuzată că a provocat un accident auto. Ce s-a întâmplat de fapt
fanatik.ro
image
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Returul Drita – FCSB NU se vede la TV! Duelul din Europa League va fi transmis pe Voyo
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Reguli noi pentru pensiile private. Beneficiarii nu vor mai putea să retragă toată pensia deodată
kanald.ro
image
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Pensii sub 3.000 de lei, tăiate cu 10%. Ce categorii de pensionari vor plăti CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?