Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial

Mulți bărbați visează la o barbă desă, de la o ușoară neglijență stilată la un stil îngrijit sau chiar o barbă lungă și deasă: Însă dacă barba ta este mai subțire sau cu goluri, te-ai putea întreba: de ce nu îmi crește barba? Dermatologul John Anthony explică principalele cauze și ce poți face pentru a-ți maximiza creșterea părului facial.

1. Genetica

Gena joacă un rol major în grosimea și distribuția părului facial. „Bărbații au fire de păr pe față programate să răspundă la testosteron, iar în timpul pubertății acestea trec de la păr fin la păr mai gros. Cât de gros va fi părul depinde însă de genetică”, explică Dr. Anthony.

Vârsta contează și ea: între 18 și 30 de ani, majoritatea bărbilor continuă să se dezvolte în grosime și densitate.

2. Etnia

Originea etnică influențează creșterea bărbii. De exemplu, bărbații din țările mediteraneene tind să aibă bărbi mai dese, în timp ce studiile arată că bărbații chinezi au, în general, mai puțin păr facial decât cei caucazieni.

3. Afecțiuni ale pielii: alopecia

Dacă barba ta are goluri, cauza poate fi alopecia, o afecțiune autoimună în care părul cade în pete rotunde. Aceasta poate afecta scalpul și barba și poate fi declanșată de stres. Tratamentele includ creme, medicație aplicată local, injecții cu steroizi sau terapii noi pentru cazurile severe.

4. Alimentația și stresul

Deficiențele de vitamine și minerale, precum și stresul, pot afecta creșterea părului facial. Lipsa proteinelor sau a unei diete echilibrate poate împiedica barba să fie sănătoasă. Stresul extrem sau privarea de somn pot contribui la pierderea temporară a părului, cunoscută sub numele de telogen effluvium.

5. Testosteronul

Nivelurile scăzute de testosteron nu sunt, de regulă, cauza unei bărbi subțiri, dacă ai dezvoltat deja păr secundar în alte zone ale corpului. Totuși, testosteronul scăzut clinic poate afecta creșterea părului facial, împreună cu alte simptome precum scăderea libidoului, disfuncție erectilă sau pierderea părului axilar și pubian.

Sfaturi pentru o barbă mai desă:

Fii răbdător: uneori barba se dezvoltă complet abia aproape de 30 de ani.

Ai grijă la dietă: consumă proteine slabe și alimente nutritive.

Renunță la fumat, care afectează sănătatea părului.

Evită produsele de creștere a părului neaprobate de FDA, care pot cauza iritații sau creștere nedorită a firelor.

Dr. Anthony recomandă să consulți un medic sau dermatolog dacă observi schimbări neobișnuite în densitatea sau distribuția bărbii. „Suntem aici să identificăm cauzele și să oferim soluții pentru a-ți maximiza potențialul bărbii”, spune specialistul.

Chiar dacă genetica, etnia și vârsta sunt factori importanți, un stil de viață sănătos și reducerea stresului pot contribui la o barbă mai sănătoasă și mai bogată.