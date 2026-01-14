Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Șeful Armatei avertizează: „Există riscul să apară interferențe”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat miercuri că există riscuri de securitate în Zona Economică Exclusivă (ZEE) a României din Marea Neagră, în contextul războiului din Ucraina, și a menționat că dotarea Forțelor Navale pentru protejarea infrastructurii critice rămâne o prioritate strategică.

„Situația în Ucraina este destul de critică. S-a format această coaliție de voință, un efort condus de Marea Britanie și de Franța, unde se discută pe patru direcții: regenerarea armatei ucrainene, o forță terestră dislocată în Ucraina pentru menținerea păcii, deschiderea și păstrarea unui spațiu aerian permisiv și un spațiu de securitate la Marea Neagră. În cazul României există o hotărâre a CSAT care spune că noi nu vom avea trupe în Ucraina”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad, într-o discuție cu jurnaliștii la Ministerul Apărării Naţionale (MApN), miercuri.

Acesta a precizat că niciuna dintre țările vecine Ucrainei nu s-a angajat să trimită trupe pe teritoriul acesteia, o astfel de poziție fiind conformă cu principiile militare privind neimplicarea statelor aflate în proximitatea unui conflict.

Referindu-se la securitatea Mării Negre, șeful Armatei a atras atenția că Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită de Articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unui stat membru.

„Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră”, a spus generalul Vlad, menţionând posibilitatea unor survoluri sau prezenţe navale ale Federaţiei Ruse.

El a făcut referire și la perimetrul de exploatare Neptun Deep, precum și la alte obiective strategice, cum sunt cablurile submarine de energie şi comunicații.

Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră se întinde pe aproximativ 25.000 de kilometri pătrați, reprezentând aproape 10% din suprafaţa ţării, şi conferă statului român drepturi exclusive de explorare şi exploatare a resurselor naturale.

„Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine”, a subliniat șeful Statului Major al Apărării, arătând că Forțele Navale dispun deja de capabilități sporite, inclusiv prin intrarea în dotare a două nave vânătoare de mine achiziţionate din Marea Britanie.

Prezenţa militară a României la Marea Neagră va fi întărită şi prin intrarea în serviciu, în luna iunie, a unei corvete uşoare cumpărate din Turcia. Deşi aceasta nu are încă instalate sisteme de rachete antinavă şi antiaeriene, nava dispune de senzori şi sisteme de artilerie care îi permit să execute misiuni de supraveghere şi patrulare în Zona Economică Exclusivă a României, potrivit reprezentanților Ministerului Apărării.