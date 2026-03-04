Cea mai mare bază militară a SUA din Orientul Mijlociu, atacată cu o rachetă balistică

O rachetă balistică trasă din Iran a lovit baza Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Apărării al Qatarului.

Ministerul a indicat, într-un comunicat emis marți, că au fost trase două rachete balistice dinspre Iran. „Sistemele de apărare aeriană au interceptat cu succes una dintre rachete, iar cea de-a doua a lovit baza Al-Udeid fără a provoca victime", a precizat ministerul, citat de Agerpres.

Acesta nu a furnizat informații despre locul exact al impactului sau posibile daune.

Baza Al-Udeid, folosită şi de forțe ale Qatarului şi britanice, este situată în afara capitalei Doha.

Iranul vizase deja această bază anul trecut ca răspuns la bombardarea de către Statele Unite a instalațiilor sale nucleare.

De asemenea, armata iraniană a declarat că a lansat atacuri asupra acestei baze ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene de sâmbătă.

Al-Udeid este una dintre cele mai importante baza americane din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor disponibile, în această bază sunt staționați în mod obișnuit în jur de 10.000 de militari și angajați civili americani. Ea servește şi drept centru de comandă pentru operațiunile militare ale Statelor Unite în regiune.

Sediul central al comandamentului regional al SUA pentru Orientul Mijlociu se află în orașul Tampa din Florida.