Miercuri, 4 Martie 2026
Radu Miruță confirmă că a semnat o adeziune la PSD pe când era student, pentru a merge la mare

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a confirmat marți seară, 3 martie, că a semnat un document de adeziune la PSD în 2005 și explică motivele pentru care a luat o asemenea decizie. Fostul președinte executiv al PSD Gorj susține că formularul nu a fost supus procedurii de aprobare.

Radu Miruță/FOTO: Facebook
Publicat de Gândul, documentul reprezintă o declarație de adeziune la Partidul Social Democrat (PSD), prin care Radu Miruță declară că a luat la cunoștință și este de acord cu Statutul și Programul Politic ale partidului și solicită să fie primit ca membru al PSD.

La acea vreme, Radu Miruță era student la Electronică, în București.

În document, ministrul menționează că nu este membru al altor partide sau formațiuni politice și oferă datele sale personale, inclusiv locul și data nașterii, domiciliul, profesia, locul de muncă, funcția, datele de identificare și codul numeric personal.

Documentul este datat 7 ianuarie 2005 și poartă semnătura acestuia.

Faptul că Miruță a fost membru PSD a fost dezvăluit în premieră de Victor Ponta, pe canalul de YouTube Gândul. „Miruță a fost membru PSD când am condus eu partidul”, a povestit fostul premier.

Ion Călinoiu: „Adeziunea a parvenit la mine, din organizația de tineret”

Potrivit fostului președinte executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, a cărui semnătură apare pe o adeziune, formularul nu a fost supus procedurii de aprobare, așa cum prevede statutul partidului, scrie publicația Presă fără stăpâni.

„Adeziunea a parvenit la mine, din organizația de tineret, asta nu știu exact cum a parvenit la mine. Știu că a fost o școală de vară cu tinerii studenți și am înțeles că e Miruță acolo și eu am vrut să-l am membru de partid.

Mi-a parvenit adeziunea, nu mi-a dat-o el în persoană. Pe filiera tineretului, dar nu-mi aduc aminte care dintre tineri să-mi fi adus-o si am zis: eu îi fac recomandare că îl doresc în organizație. Asta nu înseamnă că a fost membru PSD. 

De maniera asta a fost discuția, care trebuia să o supun în biroul executiv al organizației municipale pentru validare. Însă n-a confirmat că vine, că rămâne și n-am pus-o. Nu a fost membru PSD, fiindcă nu a fost validată acea adeziune, potrivit statutului, în ședință de birou executiv al Partidului Social Democrat”, a povestit Călinoiu. 

Fostul președinte executiv al PSD Gorj și fost președinte al Consiliului Județean a mai declarat că la partid se primeau multe formulare, care în final nu erau validate, multe venite de la organizații de tineri.

Călinoiu a criticat dur gestul reprezentanților PSD Gorj, care au căutat în documente vechi de peste două decenii pentru a găsi un formular cu care să-l atace pe liderul USR Gorj, devenit ministru al Apărării, deși acel formular nu îl făcea automat membru al partidului.

„Nu avea de unde să scoată un membru USR, un alt membru, decât cineva care are acces la arhiva documentelor organizației de partid. Eu, oamenii aceștia, indiferent că sunt colegi de-ai mei din partid, nu sunt de acord cu asemenea mârșăvii. Faptul că exista o hârtie, care nu a pus în valoare calitatea lui de membru de partid, n-are nicio relevanță”, a conchis Călinoiu.

Radu Miruță: „Respectivele date erau disponibile la căminul facultății”

Pe pagina sa de Facebook, ministrul Apărării confirmă că datele din document îi aparțin. Potrivit acestuia, a semnat mai multe documente pentru a merge „la mare cu PSD”, însă nu era afiliat politic la acea vreme.

„Zilele acestea sunt extrem de pline (sic!) de discuții cu adevărat importante, dar din respect față de dumneavoastră răspund și unei chestiuni care mi se pare uluitoare.

Văd că o publicație a făcut public un document din care ar rezulta că m-aș fi înscris în PSD acum 21 de ani.

Da, datele din document îmi aparțin. Da, respectivele date erau disponibile la căminul facultății. Da, acolo am semnat mai multe documente când am mers la mare cu PSD, organizați de administrația căminului ca șef de palier al căminului facultății, neavând niciunul dintre noi vreo treabă cu politica la acea vreme”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul spune că, dacă PSD a folosit datele studenților pentru a-și crește artificial numărul de membri, atunci fostul lider Victor Ponta ar trebui să explice cum și de ce s-a procedat astfel.

„Care ar fi fost logica să mă fi înscris și să nu activez absolut nimic? Nici înainte, nici după mersul cu gașca de la Electronică, gratis și studențește, un weekend la mare?!

Când am decis să mă implic politic, am completat adeziune, am creat filiale, echipe și am ajuns parlamentar. Am spus în repetate rânduri – să faci politică ar trebui să fie ceva onorabil”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul afirmă că nu doar informația falsă despre adeziunea sa de acum 21 de ani este problematică, ci și faptul că un fost președinte de partid prezintă lucrurile ca și cum ar fi fost o rușine să fii membru PSD, considerând aceasta un atac jenant.

„Oricâte mizerii aruncați în mine, nu mă deraiați de pe drumul pe care-l știu corect. Eu pot să explic ce am făcut acum 21 de ani, dar poate începeți să explicați și voi ce ați făcut cu România decenii întregi cât ați condus-o.

România are nevoie de oameni politici care se ridică la înălțimea vremurilor pe care le trăim, nu de oameni mici care zgârie pe la gard ca poate, poate li se deschide ușa”, a mai precizat ministrul Apărării.

