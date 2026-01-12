Germania plănuiește o misiune comună a NATO pentru o securitate sporită în Groenlanda

Un grup de țări europene, în frunte cu Marea Britanie și Germania, discută planuri pentru o prezență militară NATO în Groenlanda, o măsură menită să consolideze securitatea pe insul și să-i arate, președintelui american Donald Trump că Europa ia în serios securitatea arctică, pe fondul amenințărilor SUA de a prelua controlul asupra teritoriului danez.

Germania va propune înființarea unei misiuni NATO comune pentru protejarea regiunii arctice, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile citate de publicația americană. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a îndemnat separat aliații să își intensifice prezența în Nordul Îndepărtat și a contactat omologi din Europa precum președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz în această problemă.

Raidul american de capturare a liderului Venezuelei, precum și retorica recentă a administrației Trump privind posibilitatea utilizării forței militare pentru a controla Groenlanda, i-a silit pe liderii europeni să elaboreze rapid o strategie. Aceștia vor să demonstreze că Europa și NATO au securitatea regiunii sub control, în timp ce încearcă să submineze argumentul lui Trump pentru preluarea Groenlandei, au declarat anonim sursele Bloomberg.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, se va întâlni săptămâna aceasta cu secretarul de stat american Marco Rubio, prilej cu care va aborda problema Groenlandei și rolul pe care l-ar putea NATO în stabilitatea regiunii.

„Deoarece securitatea în Arctica devine din ce în ce mai importantă, vreau să discut în timpul călătoriei mele și despre cum putem să ne asumăm în comun această responsabilitate în cadrul NATO - având în vedere rivalitățile vechi și noi din regiune dintre Rusia și China - împreună”, a declarat Wadephul într-un comunicat emis duminică. „Vrem să discutăm acest aspect în cadrul NATO.”

Trump a insistat duminică seară că SUA vor „deține” Groenlanda.

„Vorbim despre achiziționare, nu despre închiriere, nu despre deținerea pe termen scurt, vorbim despre achiziționare pentru că, dacă nu o facem, Rusia sau China o vor face, iar asta nu se va întâmpla cât timp voi fi președinte”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One, la întoarcerea la Washington din Florida.

Germania va propune înființarea unei misiuni NATO care va denumită numită „Arctic Sentry”, pentru a securiza regiunea, potrivit surselor. Misiunea „Baltic Sentry” a alianței, lansată acum un an pentru a proteja infrastructura critică din Marea Baltică, ar servi drept model în acest sens.

Deocamdată, Danemarca speră că o vizită diplomatică la Washington săptămâna viitoare îl va tempera pe Trump. Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, Lars Lokke Rasmussen și Vivian Motzfeldt, încearcă să demonteze ceea ce Copenhaga consideră a fi erori factuale persistente și afirmații exagerate privind securitatea, care alimentează dezbaterea.

Deși președintele american a declarat că nu exclude utilizarea forței militare pentru a achiziționa insula arctică, Rubio le-a spus marți seară parlamentarilor că scopul este de a cumpăra Groenlanda, mai degrabă decât de a organiza o intervenție care ar putea pune la încercare viitorul NATO.

Declarația comandantului suprem al forţelor aliate din Europa

Țările membre NATO poartă discuţii „constructive” privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a declarat duminică, la o conferinţă pe tema apărării desfăşurată în Suedia, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa Alexus Grynkewich.

El a precizat că în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord au discuţii constructive cu privire la Groenlanda şi a subliniat că „cel mai important lucru este ca membrii Alianţei, care colaborează de atâţia ani, să discute şi să lucreze împreună pentru a rezolva aceste probleme spinoase”. Grynkewich a precizat că, deşi nu există o ameninţare imediată la adresa NATO, regiunea arctică câştigă în importanţă strategică.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, care ca ajunge luni la Washington, a făcut o escală la Reykjavik, unde a discutat despre „provocările strategice ale Regiunii Nordice” împreună cu şefa diplomaţiei islandeze, potrivit Agerpres.