search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Tusk: Polonia își dorește propriile arme nucleare. Ambițiile Varșoviei se lovesc de un impediment major

0
0
Publicat:

Polonia analizează opțiunea dezvoltării unei capacități nucleare proprii, pe fondul incertitudinilor privind angajamentele de securitate ale Statelor Unite față de Europa, relatează Bloomberg.

Premierul polonez Donald Tusk/FOTO:EPA/EFE
Premierul polonez Donald Tusk/FOTO:EPA/EFE

Premierul Donald Tusk a declarat că Varșovia urmărește să-și consolideze autonomia în domeniul nuclear și poartă deja discuții cu Franța și alți aliați europeni.

„Polonia tratează cu maximă seriozitate securitatea nucleară”, a afirmat Tusk. „Pe măsură ce ne dezvoltăm capacitățile autonome, vom încerca să pregătim țara pentru acțiuni cât mai independente în acest domeniu în viitor.”

Descurajarea nucleară în centrul dezbaterii europene

Arma nucleară este considerată cel mai puternic instrument de descurajare împotriva unui atac extern. Subiectul a revenit în prim-plan în Europa după semnale din partea administrației fostului președinte american Donald Trump privind o posibilă diminuare a angajamentelor SUA în cadrul NATO.

În acest context, mai multe capitale europene discută despre consolidarea propriilor mecanisme de apărare și despre reducerea dependenței de „umbrela nucleară” americană.

Negocieri cu Franța și aliații nordici

Potrivit lui Tusk, Polonia poartă discuții cu Franța, după ce președintele Emmanuel Macron a propus desfășurarea temporară în state aliate a unor avioane capabile să transporte armament nuclear.

Este vorba despre aeronavele Dassault Aviation Rafale, care pot transporta bombe nucleare de tip B61 sau rachete franceze ASMP-A – elemente-cheie ale strategiei de descurajare a Parisului.

Premierul polonez a precizat că a discutat și cu alți parteneri europeni:Suedia și-a exprimat interesul față de inițiativa franceză; Danemarca a susținut, de asemenea, proiectul.

O nouă rundă de discuții este programată pentru 10 martie, la un summit privind energia nucleară organizat la Paris. În paralel, Polonia continuă dezvoltarea propriului program de energie nucleară civilă.

O convergență rară la Varșovia

Declarațiile lui Tusk indică o convergență neobișnuită cu poziția președintelui Karol Nawrocki, cunoscut pentru orientarea sa pro-americană. Luna trecută, acesta s-a declarat „un susținător ferm al aderării Poloniei la proiectul nuclear”.

Diferențele persistă însă în privința parteneriatelor strategice: Nawrocki pledează pentru o cooperare strânsă cu Washingtonul, în timp ce Tusk favorizează aprofundarea coordonării europene.

Ambițiile nucleare ale Varșoviei se lovesc de un impediment major: Polonia este semnatară a Tratatul de neproliferare nucleară încă din anii 1960. Tratatul interzice statelor fără arme nucleare să dezvolte sau să dobândească astfel de capacități și reprezintă un pilon central al arhitecturii globale de securitate.

Totuși, anul trecut, Polonia a semnat un acord separat cu Franța, care ar putea permite protejarea teritoriului polonez sub umbrela nucleară franceză, fără a încălca formal tratatul – întrucât armele ar rămâne sub controlul Parisului.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și sancționat de SUA
digi24.ro
image
Filmările intime făcute cu ochelarii smart Meta, cu oameni dezbrăcați sau la toaletă, sunt văzute de angajații companiei
stirileprotv.ro
image
240 lei mai puțin la pensie pentru această categorie de pensionari din România, în 2026
gandul.ro
image
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
mediafax.ro
image
Video cutremurător! Au apărut imaginile cu accidentul provocat de Kader Keita în București. Femeia a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cum se calculează dobânda la sold şi de ce în primii ani plătești mai multă dobândă decât principal. Creditul pentru casă, explicat de un specialist
playtech.ro
image
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din '77
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind alocațiile, pensiile și indemnizațiile! Ce trebuie să știe românii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Se inspiră partenera lui Nicușor Dan din moda regală? Mirabela pare că a vrut să semene cu Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria