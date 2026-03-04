Premierul Tusk: Polonia își dorește propriile arme nucleare. Ambițiile Varșoviei se lovesc de un impediment major

Polonia analizează opțiunea dezvoltării unei capacități nucleare proprii, pe fondul incertitudinilor privind angajamentele de securitate ale Statelor Unite față de Europa, relatează Bloomberg.

Premierul Donald Tusk a declarat că Varșovia urmărește să-și consolideze autonomia în domeniul nuclear și poartă deja discuții cu Franța și alți aliați europeni.

„Polonia tratează cu maximă seriozitate securitatea nucleară”, a afirmat Tusk. „Pe măsură ce ne dezvoltăm capacitățile autonome, vom încerca să pregătim țara pentru acțiuni cât mai independente în acest domeniu în viitor.”

Descurajarea nucleară în centrul dezbaterii europene

Arma nucleară este considerată cel mai puternic instrument de descurajare împotriva unui atac extern. Subiectul a revenit în prim-plan în Europa după semnale din partea administrației fostului președinte american Donald Trump privind o posibilă diminuare a angajamentelor SUA în cadrul NATO.

În acest context, mai multe capitale europene discută despre consolidarea propriilor mecanisme de apărare și despre reducerea dependenței de „umbrela nucleară” americană.

Negocieri cu Franța și aliații nordici

Potrivit lui Tusk, Polonia poartă discuții cu Franța, după ce președintele Emmanuel Macron a propus desfășurarea temporară în state aliate a unor avioane capabile să transporte armament nuclear.

Este vorba despre aeronavele Dassault Aviation Rafale, care pot transporta bombe nucleare de tip B61 sau rachete franceze ASMP-A – elemente-cheie ale strategiei de descurajare a Parisului.

Premierul polonez a precizat că a discutat și cu alți parteneri europeni:Suedia și-a exprimat interesul față de inițiativa franceză; Danemarca a susținut, de asemenea, proiectul.

O nouă rundă de discuții este programată pentru 10 martie, la un summit privind energia nucleară organizat la Paris. În paralel, Polonia continuă dezvoltarea propriului program de energie nucleară civilă.

O convergență rară la Varșovia

Declarațiile lui Tusk indică o convergență neobișnuită cu poziția președintelui Karol Nawrocki, cunoscut pentru orientarea sa pro-americană. Luna trecută, acesta s-a declarat „un susținător ferm al aderării Poloniei la proiectul nuclear”.

Diferențele persistă însă în privința parteneriatelor strategice: Nawrocki pledează pentru o cooperare strânsă cu Washingtonul, în timp ce Tusk favorizează aprofundarea coordonării europene.

Ambițiile nucleare ale Varșoviei se lovesc de un impediment major: Polonia este semnatară a Tratatul de neproliferare nucleară încă din anii 1960. Tratatul interzice statelor fără arme nucleare să dezvolte sau să dobândească astfel de capacități și reprezintă un pilon central al arhitecturii globale de securitate.

Totuși, anul trecut, Polonia a semnat un acord separat cu Franța, care ar putea permite protejarea teritoriului polonez sub umbrela nucleară franceză, fără a încălca formal tratatul – întrucât armele ar rămâne sub controlul Parisului.