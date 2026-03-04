search
Miercuri, 4 Martie 2026
Viețile luxoase ale influencerilor din Dubai, date peste cap de atacurile Iranului: „Chiar e enervant, pentru că avem întâlniri”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Loviturile iraniene au zdruncinat imaginea Dubaiului ca „oază de siguranță” și au expus contrastul dintre viața de lux afișată de influenceri și realitatea unui conflict care a ajuns, brusc, la ușa lor.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Mike Babayan se afla într-un lounge de narghilea când a auzit explozia, sâmbătă seara. Dubai – un loc poleit cu aur, teren de joacă pentru ultra-bogați și pentru clasa oligarhilor, promovat drept unul dintre cele mai sigure locuri de pe Pământ – fusese atacat cu rachete iraniene. Telefoanele s-au aprins cu mesaje de urgență care îi îndemnau pe locuitori să se adăpostească. Dar Dubaiul este rezilient, cel puțin când vine vorba de petreceri. „Toată lumea s-a întors la narghilea și la mâncare un minut mai târziu”, a spus Babayan, potrivit The Guardian.

Totuși, ca măsură de precauție, în acea noapte Babayan s-a mutat din locuința sa principală din Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume și simbol al orizontului din Dubai, într-o reședință aflată mai departe de centrul orașului. Acolo, spune el, exploziile se auzeau mult mai clar – una la fiecare 20-30 de minute. „Dar toată lumea își bea cafeaua, se plimbă de parcă n-ar avea nicio grijă pe lume. E destul de nebunesc.”

Iranul a început să vizeze statele vecine din Golf cu rachete și drone, ca represalii pentru atacurile americano-israeliene în care au fost uciși peste 700 de iranieni, inclusiv 168 de persoane aflate într-o școală primară de fete, potrivit presei de stat iraniene. Luați prin surprindere, influencerii care locuiesc în Dubai au reacționat în modul care le este cel mai familiar: au umplut golul informațional cu imagini dintr-o viață de lux brusc întreruptă de război.

„E enervant, avem evenimente”

O antreprenoare britanică aflată în vizită la Dubai a devenit imaginea privilegiului după ce s-a plâns că zborul i-a fost anulat din cauza conflictului, spunând într-un videoclip șters ulterior: „Chiar e enervant, pentru că avem evenimente, avem întâlniri, probabil va trebui să le anulăm.”

„Influencerii lasă impresia că sunt mai aroganți prin modul în care își prezintă viața”, a spus Babayan. „Asta îi enervează pe oameni, iar acum unii spun că [haosul] este meritat.”

Emiratele Arabe Unite au raportat trei morți și 68 de răniți de la începutul războiului – mult mai puțini decât în Liban și Israel și mai mulți decât în Qatar și Bahrain, potrivit Al Jazeera. Autoritățile din EAU au anunțat că au distrus sau interceptat majoritatea rachetelor și dronelor lansate de Iran; hotelul Fairmont și aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi au suferit pagube, iar marți o dronă ar fi lovit parcarea consulatului SUA din Dubai, provocând un incendiu, dar fără victime.

Unii influenceri au minimalizat atacurile. „Suntem calmi. Suntem protejați. Suntem pe mâini sigure”, a scris o influenceriță ucraineană în descrierea unui montaj video cu liderii Emiratelor. „Nu există niciun alt loc în care aș prefera să fiu”, a notat un alt creator de conținut din Dubai peste imagini cu apusuri pitorești și plimbări cu bicicleta pe plajă.

Citește și: Riad a devenit poarta de evacuare pentru bogați și directori de top din Golf. Un zbor privat ajunge la sute de mii de euro

Fațada influencerilor

Avalanșa de conținut din Golf a adus în prim-plan relația stranie dintre represiunea de stat și stilul de viață lipsit de inhibiții pe care influencerii îl afișează pe rețelele sociale.

Dubai este cunoscut drept capitala mondială a influencerilor, găzduind un întreg ecosistem de creatori de conținut, agenți, producători și branduri de lux pregătite să profite de acest bazin de talente. Cei care postează în mod profesionist sunt obligați să obțină o licență de funcționare care poate costa până la 4.000 de dolari. Consiliul Media al Emiratelor le impune să „respecte” statul, politica acestuia și „credințele divine și islamice, precum și toate celelalte religii și credințe” în postările lor. Supranumele de „cel mai sigur loc din lume”, promovat frecvent de influenceri, vine însă pe fondul existenței unei clase muncitoare migrante supuse abuzurilor și represiunii, dar și al unui sistem avansat de supraveghere a populației civile.

„Dubai și Emiratele Arabe Unite, în general, au folosit foarte strategic ideea de creatori și influenceri pentru a promova țara, nu doar în Occident, ci și în Sudul global”, a explicat Dr. Zoe Hurley, profesor asociat de media la American University of Sharjah și autoarea volumului din 2023 Social Media Influencing in the City of Likes: Dubai and the Postdigital Condition. „Ei folosesc strategic aceste resurse digitale pentru a ține o oglindă lumii și pentru a oferi o destinație accesibilă, ca alternativă la visul american.”

Hurley descrie starea de spirit a influencerilor din Emirate, în prezent, drept una de șoc și vulnerabilitate. „Oamenii sunt atrași să trăiască aici pentru că, până nu demult, era această oază sigură în regiune. Acea idee a fost spulberată”, a spus ea. „Sunt o persoană care pune la îndoială autenticitatea în scrierile sale, dar acum văd reacții destul de autentice la această situație.”

Elitele ruse, evacuate de urgență

Între timp, elitele ruse sunt evacuate de urgență din Oman și Emiratele Arabe Unite cu avioane private. Cel puțin 11 avioane private înmatriculate în Rusia au zburat spre Moscova în perioada 2–3 martie, potrivit publicației Agentstvo.

Un loc la bord a costat până la 20.000 de dolari pe cursele anterioare și aproximativ 10.000 de dolari pe cele ulterioare, potrivit agenției de știri NEXTA.

Printre aeronavele implicate se numără un Dassault Falcon 900C (asociat anterior cu Viktor Ianukovici — fostul președinte al Ucrainei care a fugit în Rusia în 2014), avioane operate de Roscosmos, curse charter și un jet legat de familia lui Nikolai Patrușev (fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei și unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin).

