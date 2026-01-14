Secretarul general NATO, dezvăluire uluitoare despre Ceaușescu: „Am crescut cu ideea că va domni veșnic”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut o declarație care a atras atenția la Forumul European desfășurat la Bruxelles, vorbind despre România, trecutul său comunist și drumul parcurs până la statutul de membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice.

Prezent la evenimentul Renew Europe Global Europe Forum 2026 din Parlamentul European, Mark Rutte a vorbit despre importanța NATO și despre evoluția Europei de Est în ultimele decenii, evidențiind în mod special transformarea României.

„Am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va domni veșnic în România”, a spus Rutte, făcând referire la perioada copilăriei sale și la modul în care regimul comunist influența percepția asupra Europei de Est. El a subliniat contrastul puternic dintre acea epocă și realitatea de astăzi: „Acum România este membră a Uniunii Europene și a NATO. Acestea sunt evenimente majore în istorie și să nu uităm ce am traversat colectiv și cât de important este acest lucru”.

România, parte a unei comunități bazate pe efort comun

Secretarul general al NATO a insistat asupra faptului că alianța este rezultatul unui efort colectiv și nu al unor realizări individuale. „Nu este vorba despre mine personal, ci despre efortul comun al NATO. Sunt foarte fericit că România, ca stat membru, face parte din această comunitate și recunoaște valoarea alianței”, a declarat el.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Mark Rutte a vorbit și despre provocările și responsabilitățile funcției sale, dar și despre necesitatea menținerii unității și continuității în cadrul NATO.

„NATO este mai puternică decât înainte”

Rutte a vorbit și despre deciziile recente luate în cadrul Alianței, subliniind importanța summitului de la Haga. „NATO este puternică și cred că, datorită deciziilor luate la Haga în cadrul summitului NATO, este și mai puternică, deoarece în sfârșit am decis să cheltuim ceea ce este necesar pentru a ne proteja, pe baza unei evaluări a tuturor nevoilor de apărare pe care le avem în mod colectiv”, a spus el.

Oficialul a adăugat că aceste decizii vor duce și la o echilibrare a cheltuielilor de apărare între Europa, Canada și Statele Unite: „Și, făcând acest lucru, egalizăm și cheltuielile noastre cu cele ale Statelor Unite, ceea ce a fost, încă de pe vremea lui Eisenhower, un subiect de dezbatere, faptul că SUA cheltuiau mult mai mult decât europenii și canadienii, iar acum egalizăm – cred că este o veste excelentă”, a mai declarat Rutte, potrivit site-ului Alianței.

Prin aceste afirmații, Mark Rutte a pus în evidență nu doar schimbarea profundă prin care a trecut România, ci și importanța solidarității și a responsabilității comune în cadrul NATO.