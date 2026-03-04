Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR

Pasajul de pe DJ401, care traversează Autostrada Bucureștiului A0 în zona comunei Berceni și reprezintă singura legătură rutieră a localității cu Capitala, prezintă semne îngrijorătoare de degradare la doar 2 ani de la inaugurare. Pe rampele de acces pe pasaj au apărut fisuri de peste 20 centimetri adâncime, iar parapeții din metal s-au înclinat.

Situația a fost adusă în atenția publică de Vasile Diaconu, consilier local în comuna Berceni, care a publicat pe Facebook imagini și filmări cu starea actuală a pasajului. Acesta a sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții, CNAIR și constructorul, firma Alsim Alarko (Turcia), solicitând o expertiză tehnică pentru identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de remediere.

„Acum, tot parapetul se înclină în jos și unghiul este obtuz. Doamne ferește! Singura cale de acces a comunei Berceni către București și uite cu ce o reparăm pe asta. La două–trei luni, îi punem niște lipici din ăsta", a afirmat Vasile Diaconu, într-un video publicat pe Facebook.

CNAIR: Constructorul trebuie să intervină rapid

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu, a declarat pentru „Adevarul” că lucrarea se află în garanție, iar constructorul urmează să realizeze o expertiză tehnică în vederea remedierii problemei.

„Face parte din contractul pentru A0. Lucrarea este în garanție timp de zece ani, iar orice problemă care apare acolo trebuie remediată de constructor. Este obligația lui contractuală. Trebuie să facă o expertiză, să vadă exact care este situația și, ulterior, să ia măsurile necesare. I-am notificat deja că au apărut probleme, deci sunt înștiințați oficial. Trebuie să intervină rapid. Iar «rapid» înseamnă deja din luna martie Sau măcar să stabilească soluția tehnică de remediere. Dacă nu intervin, vom executa garanția de bună execuție", a declarat Alin Șerbănescu pentru „Adevărul”.

Pro Infrastructură: „Spoiala cu lipici nu are niciun efect"

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, a explicat pentru „Adevărul” că, deși situația nu este catastrofală, nu trebuie nici minimizată.

„Fără o expertiză nu se poate spune doar din imagine. Asta e clar. Însă, din experiența pe care o avem și din câte alunecări au mai fost - pentru că nu este nicidecum o premieră - nu pare neapărat ceva catastrofal. Dacă ar fi fost catastrofal, s-ar fi limitat circulația sau poate chiar s-ar fi închis pasajul respectiv", a precizat Ionuț Ciurea.

El atrage atenția că intervenția cu „silicon” - menționată de consilierul local - nu rezolvă în niciun fel problema de fond.

„Nu e o bagatelă acolo, nu ar trebui doar dat cu lipici. Aceea e doar o spoială. Evident că nu faci așa ceva, pentru că până la urmă este degeaba. Nu are niciun efect. Nici măcar nu e o chestiune de a spune că nu ar mai pătrunde apa sau lucruri de genul acesta. Nu, nu are nicio legătură. Pentru că este absolut evident că alunecă taluzul acolo. Faptul că încerci să lipești ceva la suprafață nu are nicio legătură cu problema reală. Problema este mult mai jos", susține Ciurea.

Ce alunecă, de fapt: rampa, nu podul propriu-zis

Ciurea face o distincție tehnică importantă: structura rigidă a podului - pilonii, grinzile, placa de suprabetonare - nu pare afectată. Ceea ce cedează sunt rampele, adică straturile de pământ compactat care fac legătura între nivelul solului și podul propriu-zis.

„Nu vorbim despre probleme la podul propriu-zis, ci la rampele podului. Ceea ce alunecă este acel taluz, adică acea margine a rampei. Întrebarea este: alunecă doar acea margine? Antrenează și partea centrală a rampei sau nu? Podul are doi ani, doi ani și jumătate de când a fost executată rampa. Deci nu ar fi trebuit să alunece. Pe de altă parte, nici nu este ceva nou. Nu este primul taluz sau prima rampă care alunecă", explică Ionuț Ciurea.

În opinia sa, constructorul ar trebui să intervină cât mai rapid astfel încât problema să nu se agraveze.

„Nu trebuie să facem acum un caz că pică podul sau ceva de genul acesta, nu despre asta este vorba. Dar nici nu trebuie ignorată problema. Și, bineînțeles, constructorul trebuie să remedieze corespunzător. Trebuie reparat și trebuie făcut cât mai repede, ca să nu se agraveze problema și, pe de altă parte, să nu se lungească situația, mai ales că încă nu a expirat perioada de garanție", a subliniat președintele Asociației Pro Infrastructură.

Pasajul denivelat cu trecere peste A0 pe DJ401 din dreptul comunei Berceni a fost deschis a fost inaugurat pe 6 ianuarie 2024. Acesta face parte din lotul 1 Glina - Vidra (16,93 km) al Autostrăzii A0 Sud, construit de firma Alsim Alarko. Valoarea totală a contractului este de 830,68 milioane de lei, fără TVA.