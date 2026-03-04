search
Miercuri, 4 Martie 2026
Război în UcrainaIstoria zilei

Mark Carney, despre noul război din Orientul Mijlociu: „Încă un eșec al ordinii internaționale”. Sprijin pentru SUA, dar cu rezerve

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Premierul Canadei, Mark Carney, califică escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu drept „un nou exemplu al eșecului ordinii internaționale”, într-o declarație care nuanțează poziția sa anterioară de susținere a acțiunilor militare americane împotriva Iranului.

Mark Carney, premierul Canadei/FOTO:X
Mark Carney, premierul Canadei/FOTO:X

Potrivit Bloomberg, liderul de la Ottawa a afirmat că sprijinul acordat Statelor Unite este însoțit de „regret”, subliniind că actuala criză reflectă slăbiciunile mecanismelor globale de guvernanță.

„Facem apel la toate părțile, inclusiv la SUA și Israel, să respecte regulile angajamentului internațional. Canada solicită încetarea rapidă a ostilităților și este pregătită să contribuie la atingerea acestui obiectiv”, a declarat Carney miercuri, 4 martie, la o conferință de presă susținută la Sydney.

Fără ONU, fără aliați

Șeful guvernului canadian a remarcat că loviturile asupra Iranului au fost lansate fără implicarea Organizației Națiunilor Unite sau consultarea aliaților, inclusiv Canada.

În același timp, Carney a precizat că împărtășește obiectivul de a împiedica Iranul să obțină arma nucleară și de a limita amenințările la adresa păcii internaționale generate, în opinia sa, de sprijinul acordat terorismului.

„Regimul iranian a încălcat în mod repetat dreptul internațional, a terorizat o întreagă regiune și, implicit, lumea – inclusiv prin uciderea unor cetățeni canadieni. Considerăm că amenințarea nucleară și exportul de terorism din partea Iranului, de-a lungul deceniilor, reprezintă unele dintre cele mai grave riscuri la adresa păcii și securității globale”, a declarat premierul.

Totodată, el a subliniat că această poziție „nu reprezintă un cec în alb” pentru Washington și Tel Aviv.

„Incompatibil cu dreptul internațional”?

La o primă evaluare, atacurile asupra Iranului par „incompatibile cu dreptul internațional”, a spus Carney, adăugând însă că explicațiile trebuie oferite de SUA și Israel. El a admis că nu este specialist în drept internațional, dar a reluat ideea exprimată anterior la Forumul Economic de la Davos, unde a vorbit despre „fracturarea ordinii internaționale”.

Ministrul canadian de Externe, Anita Anand, a precizat încă de luni, 2 martie, că Ottawa nu intenționează să participe la lovituri militare sau operațiuni armate.

Presiuni interne și contrast cu Europa

Noile declarații ale premierului adaugă nuanțe poziției exprimate sâmbătă, 28 februarie, când Carney și-a arătat sprijinul general pentru acțiunile americane. Poziția sa a contrastat cu cea a unor lideri europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, care a avertizat că un război împotriva Iranului ar avea „consecințe grave” pentru pacea internațională.

În plus, declarațiile inițiale ale lui Carney au generat critici în interiorul Partidului Liberal, pe fondul sensibilității subiectului în societatea canadiană.

Canada găzduiește una dintre cele mai numeroase diaspore iraniene din lume. În ultimele luni, mii de oameni au protestat în orașe canadiene împotriva regimului de la Teheran. După apariția informațiilor privind moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, numeroși membri ai comunității au ieșit în stradă pentru a celebra vestea.

În acest context, Ottawa încearcă să mențină un echilibru fragil: susținerea obiectivului strategic al limitării amenințării nucleare iraniene, fără a valida necondiționat o intervenție militară care riscă să adâncească instabilitatea regională și să accentueze fisurile din ordinea internațională.

