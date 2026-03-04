Pană majoră la Facebook. Mii de utilizatori sunt afectați la nivel global

Mai multe persoane au raportat miercuri, 4 martie, faptul că nu pot folosi Facebook, fiind înregistrate întreruperi majore la nivel global.

Potrivit International Business Times, Facebook și alte platforme deținute de Meta au înregistrat întreruperi majore începând din seara zilei de 3 martie 2026 și continuând pe 4 martie, lăsând mii de utilizatori fără posibilitatea de a se conecta sau de a-și accesa conturile, potrivit raportărilor utilizatorilor și site-urilor care monitorizează avariile.

Problemele au afectat site-ul, aplicațiile mobile și servicii conexe, precum Instagram, în unele regiuni, generând un val de plângeri pe alte rețele sociale, precum X.

În România, la ora 12:00, 181 de persoane raportau că întâmpină probleme.

Meta, compania-mamă, nu a oferit imediat un comunicat oficial privind cauza, însă surse apropiate situației au sugerat că ar fi vorba despre o problemă tehnică, nu despre un atac cibernetic.

Nu este pentru prima dată când Meta se confruntă cu o pană majoră. O întrerupere globală similară, în octombrie 2021, a durat peste cinci ore și a afectat Facebook, Instagram și WhatsApp, din cauza unei modificări de configurare care a perturbat comunicațiile interne.

O altă pană, în martie 2024, a afectat sute de mii de utilizatori și a fost rezolvată după aproximativ două ore, Meta invocând o „problemă tehnică”.