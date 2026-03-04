Cluj Running Festival aduce pentru prima dată elitele mondiale ale atletismului pe străzile Clujului

Festivalul reprezintă o extensie a proiectului Brașov Running Festival, ajuns în topul mondial al curselor de șosea și cel mai important eveniment din Europa de Sud-Est, inclus în calendarul World Athletics. Pentru Cluj, obiectivele sunt cel puțin la fel de ambițioase.

Competiția își propune să alinieze la start mii de alergători, în curse dedicate elitelor, amatorilor și copiilor, într-un format care îmbină performanța sportivă cu energia unui festival urban.

Cursa „vedetă” a festivalului, tRUNsylvania International 10K Cluj, va reuni sportivi din elita mondială, continuând succesul competiției omonime de la Brașov, clasată pe locul 5 mondial în ierarhia World Athletics Competition Performance Rankings în 2025. Certificarea internațională garantează standarde ridicate de organizare și rezultate omologate global.

„Am găsit în Cluj o comunitate entuziastă de alergători, un oraș pregătit pentru evenimente de talie mondială și autorități deschise să susțină un proiect ce-și propune să devină brand de țară. Pentru noi, e un pas logic. Ne-am bucurat, în toți acești ani, de creșterea proiectului de la Brașov și, înțelegând impactul pe care l-a avut aici, ne-am dorit să-l replicăm”, a afirmat Daniel Santa, directorul competiției.

„Clujul a demonstrat în ultimii ani că poate găzdui evenimente sportive de anvergură europeană, iar Cluj Running Festival confirmă încă o dată acest lucru. Faptul că aducem în inima orașului o competiție certificată World Athletics, cu atleți din elita mondială, alături de mii de alergători amatori și copii, arată că sportul face parte din identitatea noastră. Pentru noi, acest festival nu înseamnă doar performanță la cel mai înalt nivel, ci și bucuria mișcării, energie comunitară și promovarea unui stil de viață sănătos. Este o oportunitate extraordinară de a pune Clujul pe harta marilor competiții internaționale de alergare pe șosea și de a arăta lumii că suntem un oraș deschis, dinamic și pregătit să susțină excelența.

Ne bucurăm că, prin această competiție, Cluj-Napoca devine pentru un weekend scena performanței internaționale, dar și un loc în care fiecare copil, fiecare alergător amator și fiecare spectator poate simți emoția unui eveniment de clasă mondială”, a declarat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Cluj Running Festival face parte din strategia de dezvoltare a unui circuit național de evenimente care să poziționeze România în topul competițiilor mondiale de alergare pe șosea. Înscrierile pentru prima ediție sunt deschise pe site-ul oficial al evenimentului, clujrun.ro.

Despre Brașov Running Festival și Comparty Sports

Brașov Running Festival este cel mai important eveniment atletic din Sud-Estul Europei, marcat în calendarul World Athletics. Competiția, organizată de Comparty Sports în Brașov, începând cu 2021, cuprinde o cursă anuală de alergare pe șosea de 10 km, acreditată World Athletics Elite Label, intitulată „tRUNsylvania International 10K”. Dincolo de aceasta, festivalul alergării include o multitudine de alte curse destinate amatorilor, copiilor, dar și profesioniștilor.

Începând cu acest an, conceptul se extinde la nivel național prin lansarea primei ediții Cluj Running Festival, competiție certificată de World Athletics, care aduce pentru prima dată elite mondiale ale atletismului pe străzile Clujului. Extinderea vine ca urmare a creșterii constante a comunității de alergători din întreaga țară și a interesului major venit din partea sportivilor din Cluj-Napoca, al doilea oraș ca număr de participanți la edițiile Brașov Running Festival.

Despre tRUNsylvania International 10K

tRUNsylvania International 10K este o cursă de alergare pe șosea care atrage atleți profesioniști de top din întreaga lume. Organizată în cadrul competiției Brașov Running Festival, această cursă unică este certificată Elite Label, de către World Athletics, consolidându-și poziția în topul celor mai importante 10 curse internaționale de alergare pe șosea din 2025.

tRUNsylvania International 10K Cluj promite același spectacol sportiv de înaltă clasă mondială, atleți consacrați, performeri de top din Europa și Africa, cei mai buni alergători români, recorduri și relevanță internațională imediată.