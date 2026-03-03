Marea Finală Eurovision România: 12 artiști, un singur câștigător pentru scena din Austria

Finala selecției naționale Eurovision este programată miercuri, pe 4 martie, de la ora 20:00. Evenimentul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova, dar și online, pe platforma TVR+. Competiția va desemna artistul și piesa care vor reprezenta România la Eurovision, desfășurat anul acesta în Austria, la Viena.

Ordinea de intrare a pieselor în finală

12 piese s-au calificat în cursa pentru a reprezenta România la Eurovision. 10 au fost alese de juriu, iar două au primit wild card în urma vizualizărilor pe You Tube. Ordinea în care vor intra în concurs la finala națională de pe 4 martie este următoarea:

Emy Alupei – „Tili Bom” Robert Lukian – „Fire to the Lies” Vanu – „Therapy Enemy” Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody” Yguana – „Happy Birthday” HVNDS – „Dor” Antonio Pican – „Humans” (wild card public) WRS – „All The Way” (wild card public) Olivia Addams – „Croco” Monica Odagiu – „Fereastră pentru un orb” Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo

Cum va fi decis câștigătorul

Anul acesta câștigătorul va fi decis exclusiv de juriu. În anii precedenți, publicul avea, de asemenea, un cuvânt de spus și își putea vota preferații prin sms sau online.

Din juriul care va decide cine va reprezenta România la Eurovision fac parte:

Andreea Bălan – interpretă (va avea și rol de invitat în finală)

Andrei Tudor – compozitor și muzician

Marius Dia – compozitor și producător

Cristian Tarcea (Monoir) – producător și compozitor

Elena Popa – jurnalistă și creator de conținut digital, solistă a trupei Yolo Band

Doru Ionescu – jurnalist TVR în domeniul muzical.

Cristian Marica Rădoi – redactor‑șef și music playlist manager la Radio România Cultural.

Când va avea loc Eurovision Song Contest

Câștigătorul va merge la Viena, acolo unde se va desfășura Eurovision Song Contest 2026. Este a 70-a ediție a concursului. Programul evenimentului este împărțit astfel:

Semifinala 1: 12 mai

Semifinala 2: 14 mai

Marea finală: 16 mai.

Anul acesta, Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia au anunțat că nu vor participa la concurs, ca protest față de decizia EBU de a permite Israelului să intre în concurs, în contextul războiului din Fâșia Gaza.