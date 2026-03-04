CCR are pe masă legea anti-străini, care obligă ca minimum 40% dintre sportivii unei echipe să fie români

Curtea Constituțională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra legii are impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competițiile naționale oficiale să fie români.

Este vorba despre actul normativ pentru completarea Legii educației fizice și sportului 69/2000.

Șeful statului a transmis la finalul anului trecut o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competițiile naționale oficiale să fie români, motivând că actul normativ este discriminatoriu.

„Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte”, a scris șeful statului, pe Facebook.

El consideră că legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, susține președintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale.

Totodată, în opinia sa, nu se respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

„Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, subliniază șeful statului.