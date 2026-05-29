Zelenski propune cooperare cu Bucureștiul pentru combaterea amenințărilor aeriene. Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o dronă rusească folosită în atacurile asupra regiunii Odesa a lovit un bloc de locuințe din România, în contextul unui nou val de bombardamente lansate de Rusia în apropierea graniței românești.

Liderul de la Kiev a afirmat că atacul a vizat în mod deliberat infrastructura civilă și nave comerciale din sudul Ucrainei, în apropierea frontierelor cu România.

„Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii Odesa, care se învecinează cu România. A fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele și apele noastre, vizând nave civile de transport containere”, a scris pe X Zelenski.

Potrivit acestuia, una dintre dronele utilizate, de tip similar celor iraniene Shahed folosite frecvent de Rusia, a lovit „o clădire rezidențială obișnuită din România”.

Președintele ucrainean le-a transmis un mesaj de susținere persoanelor rănite și a afirmat că Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar” în astfel de situații.

Kievul cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Zelenski a insistat asupra necesității intensificării presiunii occidentale asupra Moscovei pentru a împiedica extinderea războiului.

„Este necesar să creștem presiunea asupra Rusiei pentru ca acest război să nu fie prelungit sau extins”, a spus liderul ucrainean.

El a adăugat că Ucraina se așteaptă ca noul pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană să fie „cu adevărat puternic” și să producă pierderi semnificative pentru Rusia.

Ucraina propune cooperare militară cu România

Și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a reacționat după incidentul de la Galați, afirmând că Ucraina este pregătită să coopereze strâns cu România pentru consolidarea protecției împotriva atacurilor cu drone.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul ucrainean a declarat că incursiunea dronei rusești în spațiul aerian românesc demonstrează că agresiunea Moscovei reprezintă „o amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă”.

„Consolidarea sprijinului pentru Ucraina și creșterea presiunii asupra agresorului, inclusiv prin sancțiuni mai dure, rămân esențiale pentru restabilirea păcii și securității în regiune”, a afirmat Sibiha.

Șeful diplomației ucrainene a subliniat că întărirea apărării aeriene a Ucrainei este importantă nu doar pentru securitatea Kievului, ci și pentru reducerea riscurilor la adresa statelor vecine.

„Ucraina este ferm de partea României. Suntem pregătiți să cooperăm îndeaproape pentru a consolida protecția împotriva unor astfel de amenințări”, a declarat ministrul ucrainean de Externe.

Declarațiile vin după incidentul produs în orașul Galați, unde o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc și a explodat pe un bloc.