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Zeci de oameni evacuați din azilele din Bihor, fără acte, asigurare medicală și istoric medical

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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu anunță că 21 de persoane relocate din azilele din Bihor au fost preluate în serviciile sociale din județ. Mulți dintre beneficiari au ajuns fără documente medicale, fără asigurare de sănătate sau chiar fără acte de identitate, iar cinci dintre ei sunt internați în spitale pentru investigații și tratament.

Procesul de preluare a beneficiarilor a fost îngreunat, spune DGASPC Sibiu. FOTO: DIICOT
Procesul de preluare a beneficiarilor a fost îngreunat, spune DGASPC Sibiu. FOTO: DIICOT

Situația persoanelor relocate din azilele din Bihor continuă să ridice probleme majore. Potrivit unui comunicat al DGASPC Sibiu, cei 21 de beneficiari transferați în serviciile sociale ale instituției au fost repartizați în funcție de locurile disponibile, însă lipsa documentelor medicale și sociale îngreunează evaluarea și îngrijirea acestora.

Dintre cele 21 de persoane, 14 sunt încadrate în grad de handicap grav, majoritatea având și asistent personal, în timp ce 7 nu dețin certificate de handicap. De asemenea, 12 beneficiari au peste 65 de ani, opt nu sunt asigurați medical, iar o persoană a trebuit identificată deoarece nu avea acte de identitate.  

În prezent, cinci dintre beneficiari sunt internați în spitale pentru evaluări medicale, stabilirea diagnosticului și instituirea tratamentului.

Lipsa documentelor complică intervenția autorităților

Reprezentanții DGASPC Sibiu afirmă că procesul de preluare a beneficiarilor a fost îngreunat de faptul că, în cele mai multe cazuri, persoanele au fost transferate doar cu o carte provizorie de identitate și, în unele situații, cu un card bancar, fără dosare medicale sau documente privind istoricul social.

Din acest motiv, instituția a solicitat Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități elaborarea unor proceduri speciale pentru gestionarea unor astfel de situații de urgență, întrucât legislația actuală reglementează doar cazurile obișnuite.

O altă prioritate este identificarea persoanelor care necesită măsuri de ocrotire, în funcție de starea psihică și gradul de discernământ. Beneficiarii sunt evaluați medical și psihiatric, iar autoritățile încearcă să ia legătura cu rudele sau aparținătorii acestora.

Un beneficiar a murit, iar alte 15 persoane sunt internate

Ministerul Muncii a anunțat luni seară că un bărbat transferat din azilele din Bihor într-un centru din județul Mureș a decedat. Cauza morții urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

În total, 15 dintre cele 409 persoane găsite în centrele din Bihor sunt internate în spitale și rămân sub supraveghere medicală.

Potrivit Ministerului Muncii, doar 40 de aparținători au contactat autoritățile pentru a solicita informații despre rudele internate în centre, însă niciunul nu și-a exprimat intenția de a le prelua în îngrijire.

Anchetă privind exploatarea beneficiarilor

În paralel, ancheta penală privind funcționarea azilelor continuă. Procurorii susțin că familia Pașca ar fi exploatat persoane vulnerabile, pe care le-ar fi cazat în locuințele asociației pentru a obține beneficii financiare, fără a asigura personal calificat pentru îngrijirea acestora.

Apărătorul familiei Pașca respinge acuzațiile și susține că acestea sunt nefondate.

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