Scandalul azilelor din Bihor. Dragoș Pîslaru cere dezvoltarea unui protocol național pentru protejarea persoanelor vulnerabile

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmă că scandalul azilelor ilegale din județul Bihor scoate la iveală incapacitatea statului român de a proteja persoanele vulnerabile și anunță măsuri pentru remedierea deficiențelor din sistem. Totodată, acesta cere elaborarea unui protocol național care să reglementeze intervențiile autorităților în astfel de situații.

Pîslaru a declarat că, până la o hotărâre judecătorească definitivă, Viorel Pașca trebuie considerat „un om de bună-credință”, care a oferit adăpost, timp de aproape două decenii, pentru mii de persoane aflate în dificultate.

„Într-un stat de drept, justiția nu se face nici la televizor, nici pe rețelele de socializare. Până la o decizie judecătorească care să stabilească contrariul, domnul Viorel Pașca este un om de bună credință, care a adăpostit, de-a lungul a aproape două decenii, mii de oameni aflați în nevoie”, a transmis ministrul, într-o postare publicată luni seară pe Facebook.

În același timp, acesta a subliniat că activitatea a fost desfășurată în afara cadrului legal privind asistența socială, fără implicarea specialiștilor din domeniu. Pîslaru a atras atenția și asupra faptului că instituții ale statului au trimis, de-a lungul anilor, persoane către aceste centre și au efectuat controale fără ca situația să fie legalizată sau activitatea să fie oprită.

Referindu-se la operațiunea DIICOT din 30 iunie, ministrul a precizat că a fost informat abia în timpul intervenției, când i s-a solicitat sprijin pentru relocarea de urgență a peste 400 de persoane vulnerabile evacuate din imobilele vizate.

„Prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineaţă a fost: dată fiind amploarea acestei acţiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili? Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanţă, nu am un răspuns”, a declarat Pîslaru.

„Este absolut necesară dezvoltarea unui protocol naţional pentru protecţia persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale”

Potrivit acestuia, procesul de relocare a durat aproape 24 de ore, iar experiența demonstrează necesitatea unui protocol național care să includă evaluări sociale, medicale și psihologice ale beneficiarilor pe tot parcursul intervențiilor operative.

„Este absolut necesară dezvoltarea unui protocol naţional pentru protecţia persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale în timpul intervenţiilor operative. Evaluarea socială, alături de evaluarea medicală şi psihologică nu poate să lipsească pentru a proteja persoanele vulnerabile pe parcursul întregului proces”, a mai declarat Pîslaru.

Ministrul a precizat că autoritățile monitorizează în prezent situația celor 409 persoane preluate din azilele ilegale, iar direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului au emis deciziile necesare pentru includerea lor de urgență în servicii sociale licențiate. În paralel, sunt realizate evaluări sociale individuale pentru identificarea celei mai potrivite soluții pentru fiecare beneficiar, ținând cont și de dorința acestora, inclusiv în cazurile în care solicită transferul într-un alt județ, pentru a fi mai aproape de familie.

În final, Pîslaru a susținut că acest caz evidențiază probleme sistemice ale statului român în protejarea persoanelor vulnerabile.

„Nu putem schimba trecutul, oricât de mult ne-am dori, însă este de datoria noastră să ne asigurăm că aceste situaţii nu se vor mai repeta pe viitor. De aceea, în zilele următoare voi dispune o serie de măsuri atât pentru remedierea carenţelor imediate şi evidente, cât şi pentru identificarea unor soluţii sistemice pentru îngrijirea celor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, a transmis ministrul interimar al Muncii.