Ministrul Finanțelor, despre deficitul bugetar: „Procentual, nu este mai mare decât anul trecut. Este ușor mai mic”. Ce spune despre salariul minim

Ministrul Finanţelor consideră că, deocamdată, nu este oportună creşterea salariului minim, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75% în ultimii ani, în condiţiile în care economia a scăzut. Referitor la deficitul bugetar, Alexandru Nazare spune că, procentual, acesta este mai mic decât în 2024. Nu şi nominal.

Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, că „dacă ne uităm la salariul minim”, atunci „ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani”.

„Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenți, cred că ar trebuie să punemmai mult preț pe coordonarea între dinamica economiei și creșterile salariului minim.Astfel încât și pentru antreprenori să le fie ușor în momentul în care să acopere noile costuri legate de salariul minim. Am ajuns anul trecut la o creștere de 0,8%. Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuși, nu putem să nu ținem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a spus Nazare la emisiunea Ora de foc.

„Nu cred că poate fi vorba de un infringement”

Chestionat în legătură cu afirmațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora România riscă declanșarea unei proceduri de infrigement (mecanismul prin care Comisia Europeană sancționează un stat membru al Uniunii Europene atunci când acesta nu respectă legislația UE ) dacă nu majorează salariul minim, Alexandru Nazare a răspuns:

„Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement, din punctul meu de vedere”,

Când a fost întrebat direct dacă salariul minim trebuie majorat, ministrul a spus că „mai degrabă” nu trebuie mărit, cel puțin „nu în acest moment”.

Ce spune Daniel Nazare despre deficitul bugetar

În aceeași emisiune, ministrul Fiananțelor a fost întrebat și de ce deficitul este mai mare decât anul trecut, după atâtea măsuri de austeritate.

„În primul rând, procentual vorbind, deficitul nu este mai mare, este ușor mai mic. Este o diferență foarte mică, dar e o tendință. Da, e adevărat, nominal este mai mare decât anul trecut. Dar trebuie să luăm în calcul și situația în care suntem, nivelul cheltuierilor, modul în care a fost construit bugetul. Strategia noastră a fost încă din iulie să dozăm măsurile luate, astfel încât acestea să funcționeze. În primul rând, să stabilizăm situația în 2025. Am realizat că nu ne putem propune în 2025 să facem un salt major. Dar am prezentat un plan pentru 2026” , a spus Alexandru Nazare.

Ministrul a vorbit de o scădere a cheltuielilor de personal:

„Sunt cheltuieli mai mari, dar, uitați, pot să vă spun că în privința cheltuielilor de personal, cheltuiele de personal scad”.

Daniel Nazare a mai spus că „sunt multe măsuri pe care le gândim în zona de relansare”.

„Investițiile nu scad, investițiile cresc: de la 75 de miliarde la 83 de miliarde. Sunt 8 miliarde în plus la investiții”.