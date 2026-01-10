search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Nopți de coșmar pentru legumicultorii care au vrut să păcălească iarna. Vântul le-a dezvelit solariile, gerul îi ține lângă centrale

Publicat:

Următoarele nopți vor fi albe pentru legumicultorii din sudul județului Olt care se pregăteau să planteze tomatele. Vântul puternic, de Cod Portocaliu, a dezvelit câteva solarii, iar temperaturile negative le vor crește fermierilor semnificativ factura.

Vremea de iarnă pe care n-am mai avut-o în ultimii cinci ani, conform meteorologilor, a lovit și în sudul țării, acolo unde legumicultorii, mizând pe o iarnă blândă, s-au grăbit să-și pregătească răsadul pentru a planta tomatele. Cei mai curajoși, câte unul-doi în fiecare localitate, chiar „au furat startul” și au plantat, iar acum vor fi nevoiți să găsească soluții, pentru că vin nopți cu temperaturi negative.

Vântul puternic – a fost Cod Portocaliu de vânt, joi, 8 ianuarie 2026, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman – a descoperit în județul Olt câteva solarii care erau pregătite de fermieri pentru a planta tomatele.

Cam asta este realitatea, în ianuarie, a legumicultorilor care se chinuie să pună pe masa românilor roșii proaspete în luna aprilie. Vânt puternic, probleme cu centralele, cam asta este”, spune un fermier într-un video scurt.

„Bate cu aproximativ 80 de km/h, încercăm să supraveghem. Mare lucru nu putem să facem noi, pentru că puterea e la Dumnezeu!”, spune un alt legumicultor, din Giuvărăști. „Deocamdată este bine. Să vedem și mâine și poimâine, vin și vântul și zăpada. Mergem acasă, mai revenim peste două-trei ore. Mai supraveghem cât de cât”, continuă fermierul.

La Scărișoara, tot în județul Olt, un alt legumicultor nu a avut la fel de mare noroc, pentru că vântul i-a dezvelit unul dintre solarii. „Vedeți, oameni buni, ce înseamnă să fii legumicultor în România! (..)Cine răspunde pentru asta? Tot eu. Mă pregăteam de plantat, dar nu am ce să mai fac. Solarul este compromis. Uitați, fraților, a spart. Este un vânt foarte puternic, nu am avut ce să-i face. Asta e, sănătoși să fim!”, încheie legumicultorul.

„Sunt doi legumicultori care au plantat”

Dacă în urmă cu șapte ani, înainte de programul „Tomata”, „aventurierii” erau extrem de puțini, astăzi de la un an la celălalt sunt și mai mulți temerari care încep încă din octombrie să pregătească viitoarea cultură de tomate.

Sunt doi legumicultori care au plantat. Nu puteau să mai aștepte, au semănat încă din octombrie. Acum trebuie să facă focul în centrale”, a precizat primarul comunei Giuvărăști, Daniel Pană.

Pe lângă centralele fără de care culturile nu pot rezista, legumicultorii folosesc și straturi suplimentare de folie. Pentru culturile extra-timpurii nu folosesc însă suprafețe foarte mari, pentru că nici piața, dacă totul va merge bine și le vor scoate pe piață în aprilie, nu este foarte sigur că va reacționa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Primele tomate, produse cu costuri foarte mari, au și preț pe măsură. Pleacă de obicei cu un preț de zeci de lei de la poarta fermei și pot să ajungă la consumatorul final și cu 50-60 lei/kg, ceea ce le face accesibile unui segment select de cumpărători.

Citește și: Cu cât umflă gerul costurile legumicultorilor. „Arde focul non-stop”. Roșiile din solariile românești, pe piață de luna viitoare

Nu stau foarte liniștiți nici fermierii care încă nu au plantat tomatele, dar se pregătesc să o facă. Ei trebuie să asigure temperatura potrivită pentru răsaduri, așa că și ei vor avea nopți albe. În plus, mulți au alte culturi încă în exploatare de salată, ceapă verde etc..

Tot în sudul județului încă se mai culeg din solarii tomate din cultura de anul trecut, pe care consumatorii le pot cumpăra din piața agroalimentară din Slatina.

„Atipic este că nu am mai avut vreme autentică de iarnă în ultimele cinci ierni”

Următoarele nopți vor fi de coșmar pentru toți acești legumicultori, pentru că temperaturile vor scădea mult în toată țara, inclusiv în zona de sud, iar vântul, care va sufla cu putere și vineri, va face ca temperatura resimțită să fie mai mică.

Suntem aproape la mijlocul iernii. Până la urmă, luna ianuarie e cea mai rece lună a anului. Fenomenele despre care vorbim sunt, într-adevăr, specifice datei din calendar, fie că vorbim de ninsori, strat de zăpadă, viscol, urmat apoi și de ger. (...) Urmează o noapte rece, iar aceste viteze, de 50-70 km/h, vor amplifica senzația de frig. Avem temperaturi deja negative. Chiar dacă în sud-vestul țării nu avem valori de (-) 10 grade Celsius, valori de (-) 5 grade se vor resimți spre (-) 10, având în vedere intensificările de vânt. Și nu în ultimul rând, strat de zăpadă, mai ales în zona montană, unde deja consemnăm grosimi considerabile – Vârful Omu – 160 cm, Bâlea Lac – peste 100-110 cm, Munții Apuseni – 50-55 cm”, a precizat directorul Administrației Naționale de Meteorologie, meteorologul Elena Mateescu, invitată în studioul televiziunii RTV.

Temperaturi negative se vor înregistra și în Capitală, dar și în zona litoralului. Sâmbătă și duminică-dimineață vor fi friguroase, în special în Moldova.

Dimineața de duminică va fi geroasă, cu precădere în zona Moldovei și în zona montană înaltă, iar zile consecutive cu ger se vor înregistra până în a doua parte a săptămânii viitoare, a mai precizat directorul ANM. Temperatura se va apropia de (-) 10 grade Celsius chiar și în Capitală.

Ceea ce ar putea fi considerat atipic în această perioadă este că nu am mai avut situații de vreme autentică de iarnă în ultimele cinci ierni în țara noastră”, a mai adăugat meteorologul Elena Mateescu.

Slatina

