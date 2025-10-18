Cancelaria premierului Bolojan, pe „lista rușinii” ANAF. Curtea de Conturi și ministere, printre marii restanțieri ai statului

ANAF a făcut publică noua „listă a rușinii”, iar printre datornici se află chiar instituții din vârful administrației. Cancelaria premierului Ilie Bolojan și Curtea de Conturi figurează cu restanțe la buget, alături de ministere, instanțe și alte entități publice.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 17 octombrie, o nouă ediție a „listei rușinii”, documentul care arată instituțiile și companiile publice cu datorii restante la bugetul de stat.

Printre acestea se numără Cancelaria premierului Ilie Bolojan, Curtea de Conturi, dar și mai multe instanțe, parchete, școli și spitale din toată țara.

Potrivit datelor oficiale, Cancelaria prim-ministrului are o restanță de 110.045 de lei, iar Curtea de Conturi datorează 59.865 de lei. În total, peste 511 instituții și companii publice figurează cu datorii la bugetul de stat.

Cele mai mari sume restante aparțin Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care are de plătit 136,5 milioane de lei, urmată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (ISPIF București), cu 87 de milioane de lei, și fostul Minister al Antreprenoriatului și Turismului, cu 29,1 milioane de lei.

Pe listă se regăsesc și alte instituții publice, precum spitale, inspectorate școlare, primării, cluburi sportive, instanțe și parchete.

Într-un comunicat transmis vineri, ANAF a reamintit că, potrivit articolului 7 din Codul de procedură fiscală, are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata obligațiilor fiscale.

La 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582,9 milioane de lei, a precizat Fiscul.

La începutul lunii noiembrie, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor care au restanțe, pentru a le informa asupra sumelor datorate și pentru a le oferi posibilitatea de a accesa facilități fiscale sau de a solicita eșalonarea plăților, fără a fi nevoie de garanții.

„Neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate”, a transmis ANAF.

Mai jos puteți consulta lista datornicilor la bugetul de stat: