Zeci de curse spre Orientul Mijlociu, anulate luni pe aeroportul Otopeni

Zeci de curse aeriene de la București spre destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate luni, 2 martie, pe fondul conflictului din zonă, a informat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

35 de zboruri au fost anulate. Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor, a informat luni, compania.

17 din cele 35 de curse anulate trebuiau să efectueze astăzi zboruri între București și Tel Aviv. Alte curse anulate sunt cele spre Dubai, Ras Al-Khaimah, Doha, Cairo și Amman.

„Monitorizăm permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian", a transmis CNAB într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine pe fondul conflictului care se desfășoară în Orientul Mijlociu. Spațiul aerian din mai multe țări aflate în regiune, precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar sau Bahrain, a fost închis încă de sâmbătă, când Israel și SUA au atacat mai multe ținte din Iran.

Până acum, zeci de curse spre Orientul Mijlociu au fost afectate de tensiunile regionale, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine extremă. Duminică, 36 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate, iar sâmbătă, unele aeronave care decolaseră au fost redirecționate sau au revenit în România.

Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe a transmis, cu o zi în urmă, că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel urmează să fie evacuați cu un avion către Egipt, în contextul în care s-au înregistrat peste 1.000 de solicitări de ajutor consular.