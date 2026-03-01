173 de pasageri întorși de urgență din Dubai. Haos pe Otopeni: „Am stat fără mâncare și apă peste 12 ore”

Zeci de curse spre Orientul Mijlociu au fost afectate de tensiunile regionale, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine extremă. Duminică, 36 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate, iar sâmbătă, unele aeronave care decolaseră au fost redirecționate sau au revenit în România.

Printre acestea, 173 de pasageri care trebuiau să ajungă în Dubai au fost nevoiți să facă cale întoarsă după 12 ore de așteptare, fără acces la hrană și apă.

„Peste 170 de pasageri s-au întors pe aeroportul Otopeni în jurul orei 21:00, după ce decolaseră spre Dubai cu mai bine de 12 ore înainte, dar cursa lor a fost redirecționată spre Riad, Arabia Saudită”, a relatat corespondentul Știrile ProTV.

Două zboruri pe ruta București–Dubai și-au schimbat traseul în timpul zborului, ca urmare a închiderii spațiului aerian. Pasagerii au fost informați despre situație abia după aterizarea în Riad, unde au rămas aproximativ trei ore în avion, în timp ce aeronava era alimentată pentru cursa de întoarcere. Un pasager a povestit: „Ne-au spus că spațiul aerian e închis și am aterizat în Riyhad. Am stat 2-3 ore fără mâncare și apă, așteptând să putem pleca înapoi spre România.”

Rudele celor blocați în zbor au trăit momente de panică: „De la 11 până la 16 am așteptat și am căutat informații despre zbor. Abia apoi am aflat că atacurile s-au extins și în Dubai, și am văzut că au aterizat în Riyhad.”

În același timp, tensiunile din Orientul Mijlociu nu dau semne că s-ar reduce. La aeroportul din Dubai, resturi de drone au lovit un terminal, zona a fost evacuată, iar mai multe persoane au fost rănite.

De la începutul conflictului, 51 de zboruri spre și dinspre cinci destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Henri Coandă, dintre care 36 doar duminică. Destinațiile afectate includ Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut și Damasc, iar zborurile erau operate de 10 companii aeriene.