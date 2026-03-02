Ucrainenii vor fi implicați în doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, spune premierul britanic. Londra își deschide bazele pentru Washington

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat că experți militari din Ucraina ar putea fi implicați în sprijinirea țărilor din Golf pentru a doborî dronele iraniene care atacă regiunea. Declarația a fost făcută într-un discurs adresat națiunii, în care liderul de la Londra a încercat să traseze o linie clară între sprijin defensiv și escaladare militară.

Starmer a subliniat că lecțiile trecutului nu au fost uitate. „Vreau să fie limpede: ne amintim cu toții greșelile din Irak și am învățat din ele”, a spus el, făcând trimitere la intervențiile occidentale controversate din ultimele decenii.

Șeful guvernului britanic a precizat că Regatul Unit nu va participa la lovituri împotriva Iranului, însă va susține acțiunile de apărare ale aliaților săi. Potrivit acestuia, avioane britanice au fost deja implicate în respingerea atacurilor iraniene din regiune.

Într-un gest care confirmă angajamentul Londrei față de partenerii săi strategici, Marea Britanie a pus la dispoziiția Statelor Unite bazele sale militare din regiune pentru operațiuni ce țin de apărarea colectivă.

„Acționăm în conformitate cu dreptul internațional. Iranul aplică o strategie a pământului pârjolit. Sprijinim autoapărarea colectivă a aliaților noștri și a cetățenilor noștri din regiune — este datoria noastră față de poporul britanic. Aceasta este cea mai bună cale pentru a elimina amenințarea și a preveni o nouă escaladare”, a punctat premierul.

Tensiunile sunt departe de a se fi stins. În portul din Abu Dhabi, o rachetă iraniană a căzut în apropierea unui vas de croazieră german, la bordul căruia se aflau aproximativ 3.500 de persoane — un episod care arată cât de fragilă rămâne securitatea în regiune și cât de rapid se poate transforma o demonstrație de forță într-o tragedie.

Zelenski: expertiza Ucrainei în apărare aeriană este „de neînlocuit” în contextul escaladării războiului din Orientul Mijlociu

Războiul în expansiune din Orientul Mijlociu subliniază importanța expertizei Ucrainei în apărarea aeriană - în special în doborârea dronelor iraniene, a declarat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de seară din 1 martie.

Zelenski și-a exprimat sprijinul pentru atacuri și răsturnarea conducerii iraniene, subliniind că Rusia - partenerul strategic al Iranului - a folosit peste 57.000 de drone de tip Shahed în atacurile sale împotriva Ucrainei din 2022.

Experiența Ucrainei în apărarea împotriva armelor proiectate de Iran poate fi folosită acum pentru a-și ajuta aliații, a declarat Zelenski pe 1 martie.

„Situația din Orientul Mijlociu arată cât de dificil este să oferi protecție 100% împotriva rachetelor și a dronelor Shahed. ... Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărare este în mare măsură de neînlocuit.”

Zelenski a declarat că Kievul este pregătit „să împărtășească această experiență” cu națiunile care au ajutat Ucraina să supraviețuiască celei mai grele ierni a războiului de amploare.

Ucraina „monitorizează îndeaproape” evoluțiile războiului dintre SUA, Israel și Iran și se coordonează cu aliații pe măsură ce situația evoluează, a declarat președintele.

Partenerii europeni ai Ucrainei au fost afectați direct de violența care s-a răspândit în urma bombardamentului asupra Iranului. Mai devreme, pe 1 martie, Ministerul Apărării din Marea Britanie a raportat că un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene Regale a interceptat o dronă iraniană deasupra Qatarului.

O bază militară franceză din Abu Dhabi a fost, de asemenea, lovită de un atac cu drone. Ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, a raportat că pagubele aduse bazei au fost „limitate” și a spus că armata franceză rămâne în alertă maximă pe măsură ce conflictul se desfășoară.

Marea Britanie, Franța și Germania au emis o declarație comună pe 1 martie, în care cer Iranului să oprească atacurile cu rachete asupra țărilor vecine și amenință cu posibile „acțiuni defensive” împotriva Teheranului.

„Vom lua măsuri pentru a ne apăra interesele și pe cele ale aliaților noștri din regiune, eventual prin facilitarea unor acțiuni defensive necesare și proporționate pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone la sursa lor”, se arată în declarație.