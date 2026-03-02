Descoperă Malta pas cu pas în această primavară! Oferte de neratat pentru insula minune din sudul Europei

Malta nu se descoperă în grabă, ci parcurgănd-o alături de oamenii care îi cunosc poveștile și legendele.

Sunt destinații pe care doar le vizitezi și destinații care te cuceresc pas cu pas. Malta face parte din a doua categorie. O insulă scăldată în lumină, unde istoria cavalerilor se împletește cu gastronomia mediteraneană și cu plimbările lente pe malul mării.

Din 6 mai, Malta Travel, touroperator de încredere din 1999, propune pachete de 5 sau 7 nopți, cu tarife incepand de la 415 euro/persoană, care includ cazare cu regimul de masă ales (mic dejun, demipensiune sau all inclusive), zbor direct, bagaj de mână și bagaj de cală de 10 kg, dar mai ales ghid de turism și asistență pe toată durata sejurului. Iar diferența o face tocmai acest ultim detaliu.

În Valletta, capitala ridicată de cavaleri, nu vezi doar bastioane și palate, ci afli poveștile din spatele lor. În Co-Catedrala Sfântul Ioan descoperi celebra lucrare a lui Caravaggio și înțelegi de ce Malta a fost, cândva, cheia Mediteranei.

În Mdina, „Orașul Tăcerii”, te plimbi printre palate nobiliare, iar într-un sat tradițional savurezi preparate locale într-un restaurant de familie. Nu este doar un pranz, ci o experiență autentică, o degustare de mancaruri traditionale, pline de savoare, fie ca vrei sa incerci celebra tocanita de iepure sau carnea de cal.

Pe insula Gozo, sora Maltei mai rurală, mai verde, descoperi peisaje dramatice și comunități care și-au păstrat identitatea de gozitani chiar si cu trecerea timpului. Acolo, povestile Icoanei Facatoare de Minuni de la Ta’ Pinu rasuna chiar si azi.

În satul pescaresc Marsaxlokk, bărcile colorate și prânzul cu specific local completează tabloul unei vacanțe trăite cu toate simțurile.

O vacanță individuală înseamnă planuri, hărți și timp pierdut cu organizarea. O vacanță cu ghid înseamnă povești, acces la experiențe atent alese și liniștea că totul este pregătit pentru tine. Cu Malta Travel, fiecare zi este construită echilibrat: vizite culturale, gastronomie locală, timp liber și asistență permanentă. Nu îți faci griji pentru transport, bilete sau organizare. Te lași purtat de poveste.

Hai cu noi in Malta!

Pentru alte informatii si rezervari, puteti contacta Malta Travel la nr. de telefon 0721626903, la adresa de email: maltaltd@malta.ro