34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunţă că, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate duminică 34 de zboruri, spre şi dinspre cinci destinaţii.

Potrivit companiei, situaţia anulărilor se prezintă astfel:

Tel Aviv – 21 de zboruri;

Dubai – 6 zboruri;

Doha – 4 zboruri;

Beirut – 2 zboruri;

Damasc – un zbor.

Reprezentanţii CNAB precizează că traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfăşoară în condiţii de siguranţă, conform planurilor de zbor.

Compania subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, iar prioritatea absolută rămâne siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.