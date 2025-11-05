Zeci de zboruri au fost anulate în Belgia după observarea unor drone. Ministrul de Interne a cerut convocarea Consiliului de Securitate

Prezenţa unor drone a dus la anularea a circa 80 de zboruri, marţi seara, pe aeroportul Bruxelles-Zaventem, cel mai mare din Belgia, relatează AFP.

O dronă a fost văzută în apropierea aeroportului din Bruxelles în seara zilei de 4 noiembrie, după apariția mai multor drone în apropierea bazei aeriene Kleine Brogel cu o oră înainte, a relatat agenția de știri Belga.

Este prima dată când Aeroportul din Bruxelles se închide din cauza activității dronelor.

Unele zboruri au fost deviate către aeroportul belgian Liège, dar și acesta a fost ulterior închis temporar din cauza observării unei drone.

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a declarat că i-a cerut prim-ministrului Bart De Wever să convoace Consiliul Național de Securitate ca răspuns la incident.

„Nu vom permite ca aeroporturile noastre să fie perturbate de zboruri necontrolate cu drone. Acest lucru necesită un răspuns coordonat la nivel național”, a spus el.

Conform companiei care operează aeroportul, între 400 şi 500 de pasageri au fost nevoiţi să petreacă noaptea în aeroport din cauza perturbării traficului, potrivit Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Ariane Goosens, a declarat miercuri dimineaţa s-au putut relua zborurile, iar „situaţia se va normaliza pe parcursul zilei".

Compania Skeyes care controlează traficul aerian în Belgia a interzis de două ori marţi seara toate cursele aeriene - înainte de ora locală 20 (19.00 GMT), respectiv de la 22.00 (21.GMT), după semnalarea prezenței mai multor drone în apropiere de Bruxelles-Zaventem şi de aeroportul Liege din est.

La sfârşitul săptămânii trecute, trei drone au survolat baza militară Kleine-Brogel din nord-estul Belgiei, unde sunt depozitate arme nucleare tactice americane. Serviciul belgian de informaţii militare a deschis o anchetă după incidente.

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a refuzat să desemneze Rusia ca responsabilă de dronele respective, însă a menţionat o operaţiune coordonată a unor „profesionişti” care urmăresc să destabilizeze Belgia.

Presa locală a afirmat că aparate suspecte au survolat marţi seara baza aeriană de la Kleine-Brogel şi cea de la Florennes, din sud, folosită pentru avioanele de vânătoare F-35 achiziţionate recent de Belgia.

„Este îngrijorător pentru siguranţa naţională”, a subliniat miercuri dimineaţa Christian Delcourt, purtător de cuvânt al aeroportului din Liege, la postul de radio public francofon RTBF. Pe aeroportul specializat în transportul de mărfuri, care efectuează numeroase zboruri noaptea, traficul a fost întrerupt circa şase ore. Acesta a fost reluat miercuri, puţin înainte de ora 2 a.m., a precizat el.

În ultimele două luni, și în alte ţări europene au fost observate drone suspecte, în puncte sensibile, inclusiv lângă obiective de infrastructură.