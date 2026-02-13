Video „O bubuitură puternică”. Pasagerii unui Boeing 737, îngroziți după ce unul dintre motoarele aeronavei s-a defectat în zbor. Aterizare de urgență

Coșmar la bordul unui Boeing 737 Arik Air. Pasagerii au fost înspăimântați după ce unul dintre motoarele aeronavei ar fi explodat în zbor, iar pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență în Benin.

Pasagerii de pe zborul W3740 al Arik Air au auzit un zgomot puternic . Zborul a decolat de pe Aeroportul Murtala Muhammed din Lagos și se îndrepta spre Port Harcourt, potrivi express.

Imaginile publicate arată motorul avionului desfăcut, carcasa exterioară fiind complet ruptă, lăsând la vedere cablajul intern, conductele și componentele mecanice.

„Mulțumim, Doamne, că ne-ai ascultat rugăciunile. Ne-am îmbarcat într-un zbor Arik Air de la Lagos la Port Harcourt și nu știu exact ce s-a întâmplat, dar motorul a scos un zgomot puternic și s-a defectat, iar pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență în Benin”, a scris un pasager.

Pasagerii și echipajul a auzit o explozie puternică, după care aeronava a fost nevoită să devieze către Benin și să aterizeze de urgență.

„Am auzit o bubuitură puternică. Ne-am speriat groaznic”, a spus un pasager.

Toți cei 80 de pasageri aflați la bord sunt în siguranță, iar Biroul Nigerian de Investigații în Domeniul Siguranței (NSIB) desfășoară o anchetă.