Consilier prezidențial, despre Legea salarizării: „Cine spune că este mai proastă nu a citit-o”

Consilierul prezidențial Radu Burnete a afirmat luni, 10 august, că cei care consideră că noua lege a salarizării este mai proastă decât actuala legislație înseamnă că nu au citit-o. El a adăugat că legea aduce „foarte multă ordine și predictibilitate”.

„Astăzi şi mâine vom avea mai multe discuții la nivel tehnic şi apoi inclusiv una cu liderii politici în care vom încerca să le prezentăm concluziile acestor negocieri care ţin deja de două luni”, a declarat consilierul prezidențial într-un interviu pentru Libertatea.

El susţine că Legea salarizării aduce ordine şi predictibilitate.

„Eu cred că cine spune că această lege este mai proastă decât ceea ce avem în clipa de față, nu a citit legea. Ea aduce foarte multă ordine şi predictibilitate într-un sistem care e zăpăcit de cap Sunt peste 160 de sporuri, eliminăm jumătate dintre ele”, a declarat Radu Burnete.

El a mai afirmat că, atunci când umbli la salarizarea pentru peste un milion de oameni, apar tot felul de ciudățenii.

„În această vară, sentimentul meu e că discursul public pe anumite subiecte, ăsta fiind unul dintre ele, a fost scăpat de sub control. Ştiţi că le-am reproşat în egală măsură la discuțiile noastre, că mi-aş fi dorit să nu pună atât de mult gaz pe foc pe legea asta şi să-şi asume, să explice ce facem şi principiile de acolo, pentru că nu vor scădea venituri.

O să vedeți sigur că atunci când umbli la salarizare pentru peste un milion de oameni, apar tot felul de ciudățenii, mai ales la ce harababură era la noi”, a mai declarat Burnete.

Președintele Nicușor Dan îi convoacă marți, 11 august, la Palatul Cotroceni, pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru o nouă rundă de discuții privind Legea salarizării unitare.

Întâlnirea are loc într-un moment critic, în condițiile în care România trebuie să adopte și să promulge actul normativ până la 31 august pentru a îndeplini un jalon din PNRR și a debloca aproximativ 770 de milioane de euro pentru investiții.