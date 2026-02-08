Cum au sfidat rușii regulile la JO: deși este interzis, steagul Rusiei a fost fluturat de susținătorii lui Putin

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, Rusia nu este reprezentată oficial sub propriul drapel, ca urmare a războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Sportivii ruși au primit dreptul de a concura doar sub statut neutru, fără însemne naționale și fără simboluri care să indice apartenența la Federația Rusă.

Printre cei 13 atleți acceptați în aceste condiții se află și patinatoarea de viteză Kseniia Korzhova. Numele ei a stârnit controverse în trecut, după ce a interacționat în mediul online cu mesaje considerate propagandistice și a exprimat poziții favorabile invaziei ruse.

Regulamentul impus competitorilor neutri este strict

Sunt interzise orice gesturi, declarații sau obiecte care ar putea sugera reprezentarea Rusiei. Aceleași limitări ar trebui respectate și de susținători, însă în tribune au apărut deja situații care contravin spiritului regulilor.

La una dintre probele de patinaj viteză, fanii lui Korzhova au fost surprinși purtând hanorace cu inscripția „CCCP”, acronimul chirilic al fostei Uniuni Sovietice, gest văzut ca o modalitate subtilă de a-și arăta apartenența națională, potrivit sport.pl.

Creativitatea nu s-a oprit aici

În tribune au fost fluturate și steaguri cu ursulețul Mișa, mascota Jocurilor Olimpice de la Moscova din 1980, ediție rămasă în istorie atât pentru organizare, cât și pentru boicotul masiv declanșat după intervenția sovietică din Afganistan.

Chiar și cu aceste intervenții ale fanilor, Korzhova a încheiat cursa de 3.000 de metri pe locul 12, la mai bine de zece secunde de câștigătoare. Titlul olimpic a fost adjudecat de italianca Francesca Lollobrigida, în vârstă de 35 de ani, care a stabilit un nou record olimpic, 3:54,28.

Victoria sa a adus Italiei primul aur la actuala ediție a Jocurilor de la Milano-Cortina și, totodată, prima medalie olimpică de aur din istorie la feminin în această disciplină pentru delegația italiană.