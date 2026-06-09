Conflict de culise la Kremlin: Alina Kabaeva, amanta lui Putin, ar fi înlăturat-o pe „țarina” gimnasticii ruse

Un scandal de amploare zguduie lumea gimnasticii ritmice din Rusia, unde fosta campioană olimpică Alina Kabaeva, considerată iubita secretă a lui Vladimir Putin, ar fi contribuit la înlăturarea influentei antrenoare Irina Viner, considerată timp de decenii „liderul absolut” al acestui sport.

Informația apare în publicația germană BILD, care amintește că Irina Viner, în vârstă de 77 de ani, a dominat sistemul sportiv rus timp de aproape 25 de ani, controlând selecția sportivelor și strategia competițională.

Influența sa a început însă să scadă după Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, când Rusia nu a mai obținut rezultatele așteptate.

Ascensiunea Alinei Kabaeva, descrisă în presa internațională drept amanta secretă a lui Vladimir Putin, a coincis cu acest declin. Fosta gimnastă a devenit președinte al grupului media National Media Group și a fondat propria academie sportivă, „Heavenly Grace” („Harul Ceresc”), care beneficiază de finanțări consistente și privilegii speciale, notează Bild.

Tensiunile dintre cele două au escaladat în 2024, la un eveniment sportiv organizat la Kazan, unde echipele afiliate Academiei Alinei Kabaeva au concurat cu selecționata oficială. Conflictul a devenit public, Viner lansând atacuri verbale dure la adresa fostei sale eleve.

La scurt timp după acest episod, federația condusă de Viner a fost desființată, iar aceasta și-a pierdut funcția, o mișcare interpretată drept o „epurare” orchestrată de noul cerc de influență din jurul Alinei Kabaeva.

Deturnarea de fonduri și spălare de bani

În paralel, publicația rusă Kommersant semnalează controverse legate de academia „Heavenly Grace”, inclusiv un dosar de corupție privind deturnarea a aproximativ 95 de milioane de euro și spălare de bani.

Presa rusă a relatat limitat subiectul, însă Kommersant a publicat critici privind lipsa de transparență.

Alinei Kabayeva ar putea ajunge ministru al Sportului în Rusia

Deși aceste scandaluri ridică semne de întrebare, cariera Alinei Kabaeva nu pare afectată. Potrivit Bild, există speculații că aceasta ar putea accede la funcția de ministru al Sportului în Rusia.