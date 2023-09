Vizele pentru SUA ar putea dispărea din 2025. De ce durează atât

Ambasadoarea SUA la București a anunțat că românii ar putea călători fără viză în SUA din 2025, dacă scade rata de respingere a celor care vor să meargă în America.

Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat când ar putea călători românii în Statele Unite ale Americii fără a mai avea nevoie de viză. Potrivit ambasadoarei, România va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii, „Visa Waiver Program“, cel mai devreme la începutul anului 2025. „Este scopul meu în acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025, pentru că avem de măsurat anual rata de respingere, din 1 octombrie până pe 1 octombrie. Dacă totul va fi bine, probabil, la începutul anului 2025. Sperăm. Nu este garantat. Depinde de multe lucruri ce se pot întâmpla, dar eu cred că ne aflăm pe drumul cel bun“, a declarat ambasadoarea SUA.

Ea s-a aflat luni la Oradea, pentru a vernisa expoziţia itinerantă „Noi, Poporul/We the People“, care celebrează 25 de ani de Parteneriat strategic dintre Statele Unite ale Americii şi România. „În 1997, Preşedintele Clinton le-a spus românilor: «Aţi câştigat respectul lumii pentru că aţi mers atât de departe, atât de repede şi pentru că aţi crezut în voi înşivă şi în viitorul vostru». Preşedintele Clinton a încurajat România spunând: «Continuaţi-vă drumul, viitorul vă aparţine». El a văzut potenţialul din România şi din poporul român şi importanţa unui parteneriat de neclintit între Statele Unite şi România. De atunci, România a făcut progrese lăudabile în ceea ce priveşte reforma democratică şi creşterea economică. România este un aliat NATO exemplar, contribuind cu trupe la operaţiunile multinaţionale din străinătate şi găzduind trupe NATO aici, în România. De asemenea, România a susţinut cu fermitate partenerii şi vecinii din Ucraina, care îşi apără ţara împotriva invaziei neprovocate şi brutale a lui Putin“, a subliniat Kathleen Kavalec.

„Legături puternice“

În programul SUA de renunţare la obligativitatea vizelor se află 40 de ţări, iar pentru a putea participa la programul american de scutire de vize (Visa Waiver Program for Certain Visitors), o ţară trebuie să îndeplinească cerinţe legate de combaterea terorismului, aplicarea legii, inclusiv a reglementărilor în domeniul imigraţiei, securitatea documentelor şi gestionarea frontierelor. Foarte important, aceste cerinţe includ o rată a refuzurilor acordării de vize temporare sub 3%. Din păcate, numărul românilor cărora li se refuză viza SUA este constant de 3, 4 ori mai mare de 3% în ultimii ani. Un record a fost atins chiar între octombrie 2020 și septembrie 2021, când proporția românilor respinși a fost de peste 17%, dar în general este în jur de 10%.

Conform reglementărilor autorităţilor de la Washington (Immigration and Nationality Law), orice solicitant de viză trebuie să demonstreze personalului consular american că „nu are intenţia de a emigra în Statele Unite ale Americii“. Acest lucru se poate realiza prin aşa-numitele „legături puternice“ (strong ties) cu alt stat decât SUA. Personalul consular american lucrează după aceste reguli pentru că Secţiunea 214 (b) a Legii pentru Imigrare şi Naţionalitate arată că „toţi solicitanţii de viză temporară sunt consideraţi potenţiali imigranţi până când, în momentul solicitării vizei, aceştia demonstrează ofiţerului consular că nu au intenţia să emigreze în SUA“. De precizat că la secțiunea „legăturile puternice“ pot fi incluse proprietăţile imobiliare sau mobiliare, legăturile de familie, locul de muncă, educaţia, contul bancar etc., dar aceasta nu este o listă exhaustivă.