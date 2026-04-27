Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei

Un scandal violent a izbucnit duminică, în timpul slujbei, într-o biserică „privată” din Târgu Jiu, unde doi preoți s-ar fi luat la bătaie în fața enoriașilor. Situația a degenerat rapid, iar martorii au sunat la 112, solicitând intervenția poliției pentru a calma conflictul.

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit în cursul dimineții de duminică, 26 aprilie, la o biserică privată din municipiu, după ce mai multe persoane aflate la slujbă au sunat la numărul de urgență 112 pentru a semnala un conflict izbucnit în interiorul lăcașului de cult, chiar în timpul slujbei.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, conflictul ar fi izbucnit între două doi preoți cunoscuți în zonă ca figuri destul de controversate: Ionuț Cosmin Barză, autointitulat „arhimandritul Ioanichie”, și Gabriel Vlad, cunoscut și ca „Teodosie”.

Ionuț Cosmin Barză a intrat în atenția publică după ce, în urmă cu câțiva ani, a fost implicat într-un conflict cu reprezentanții Mitropoliei Olteniei. El a fost demis din slujire și i s-a interzis să mai oficieze servicii religioase în Biserica „Sfânta Varvara” din Târgu Jiu, decizie care a fost făcută publică la momentul respectiv de către autoritățile bisericești. Cu toate acestea, Ionuț Cosmin Barză a continuat să țină slujbe mai întâi în curtea casei sale, iar apoi într-o biserică „privată”, aspect care a generat controverse în comunitate.

În ceea ce îl privește pe Gabriel Vlad, cunoscut sub numele de „Teodosie”, acesta a fost încă de la început un susținător al așa-zisului „arhimandrit Ioanichie, iar numele său a apărut anterior în presa locală în legătură cu furtul unor produse dintr-un magazin din Craiova.

Revenind la incidentul de duminică, potrivit acelorași surse, între cei doi a izbucnit un conflict chiar în timpul slujbei, în prezența enoriașilor, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi legate de organizarea activităților religioase și de modul de funcționare al bisericii private în care își desfășurau activitate. Situația ar fi degenerat rapid, iar mai multe persoane aflate în biserică au apelat la 112 pentru a solicita intervenția poliției.