search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un scandal violent a izbucnit duminică, în timpul slujbei, într-o biserică „privată” din Târgu Jiu, unde doi preoți s-ar fi luat la bătaie în fața enoriașilor. Situația a degenerat rapid, iar martorii au sunat la 112, solicitând intervenția poliției pentru a calma conflictul.

Ionuț Cosmin Barză şi Gabriel Vlad. FOTO: gorjonline

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit în cursul dimineții de duminică, 26 aprilie, la o biserică privată din municipiu, după ce mai multe persoane aflate la slujbă au sunat la numărul de urgență 112 pentru a semnala un conflict izbucnit în interiorul lăcașului de cult, chiar în timpul slujbei.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, conflictul ar fi izbucnit între două doi preoți cunoscuți în zonă ca figuri destul de controversate: Ionuț Cosmin Barză, autointitulat „arhimandritul Ioanichie”, și Gabriel Vlad, cunoscut și ca „Teodosie”.

Ionuț Cosmin Barză a intrat în atenția publică după ce, în urmă cu câțiva ani, a fost implicat într-un conflict cu reprezentanții Mitropoliei Olteniei. El a fost demis din slujire și i s-a interzis să mai oficieze servicii religioase în Biserica „Sfânta Varvara” din Târgu Jiu, decizie care a fost făcută publică la momentul respectiv de către autoritățile bisericești. Cu toate acestea, Ionuț Cosmin Barză a continuat să țină slujbe mai întâi în curtea casei sale, iar apoi într-o biserică „privată”, aspect care a generat controverse în comunitate.

În ceea ce îl privește pe Gabriel Vlad, cunoscut sub numele de „Teodosie”, acesta a fost încă de la început un susținător al așa-zisului „arhimandrit Ioanichie, iar numele său a apărut anterior în presa locală în legătură cu furtul unor produse dintr-un magazin din Craiova.

Revenind la incidentul de duminică, potrivit acelorași surse, între cei doi a izbucnit un conflict chiar în timpul slujbei, în prezența enoriașilor, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi legate de organizarea activităților religioase și de modul de funcționare al bisericii private în care își desfășurau activitate. Situația ar fi degenerat rapid, iar mai multe persoane aflate în biserică au apelat la 112 pentru a solicita intervenția poliției.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Tezaur neobișnuit pe holurile Senatului. Au fost expuse cadourile primite în ultimii 25 de ani de la demnitari străini. Care e vedeta colecției și ce exponate unice au mai lăsat în urmă Călin Popescu Tăriceanu sau Mircea Geoană
gandul.ro
image
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
mediafax.ro
image
20 de ani de la coşmarul Middlesbrough – Steaua 4-2! Ce fac azi jucătorii care luptau pentru finala Cupei UEFA. Foto
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație în dosarul judecătoarei drogate Ana Maria Chirilă. Tocmai argumentele pentru care fostul soț vrea s-o despartă de copii ar putea să-i aducă o pedeapsă penală mai blândă
libertatea.ro
image
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
cancan.ro
image
După 42 de ani de muncă, un pensionar primește o pensie de doar 3.800 lei. Cum s-a făcut calcul?
newsweek.ro
image
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
prosport.ro
image
Cât costă să montezi panouri solare şi sistemul de stocare pentru o casă de 100 de mp. Aşa devii independent energetic
playtech.ro
image
Ce tatuaje are campioana la haltere Mihaela Cambei. Unul are legătură cu rezultatele pe care le-a obținut în sport
fanatik.ro
image
Povestea unei tinere care a trimis sute de CV-uri fără rezultat. "Un truc mi-a adus jobul mult dorit"
ziare.com
image
Costel Gâlcă i-a făcut praf în direct, după Dinamo - Rapid 3-1: "O umilință, o rușine!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru 9 milioane de români privind pensiile private! Cea mai mare scădere din istoria sistemului de pensii
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Fiica lui Radu Cristescu, prinsă în haosul împușcăturilor de la cina corespondenților de la Casa Albă. Ce căuta Tamila Cristescu la evenimentul lui Donald Trump
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
Melania Trump foto profimedia 1094412540 jpg
Cuvintele cutremurătoare pe care i le-a spus Melania Trump președintelui Donald Trump imediat ce a auzit împușcăturile
okmagazine.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă