Video Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost surprins într-un restaurant din Cluj-Napoca în timp ce petrecea, cu un pahar în mână, și cânta un cântec maghiar alături de câteva persoane apropiate.

Sursă video: Facebook Rhédey Café

Premierul s-a aflat la Rhédey Café, un local din Piața Unirii din Cluj, care a publicat videoclipul cu acesta distrându-se, alături de un mesaj:

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”

Potrivit Cluj24, Orban cânta versurile unei piese maghiare populare, care în română se traduc: „Noi nu plecăm de aici”.

La Congresul UDMR, Viktor Orban va ține un discurs și va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Cei doi oficiali au fost invitați de conducerea UDMR, potrivit G4 Media.

Cel de-al 17-lea Congres al UDMR are loc vineri, 10 octombrie, la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.

La eveniment vor lua parte și lideri ai partidelor din coaliția de guvernare.