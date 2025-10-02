Viktor Orbán acuză Bruxelles-ul că vrea să ducă Europa în război: „Propunerile sunt pe masă”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis joi un mesaj controversat de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, unde a acuzat Bruxelles-ul că „vrea să ducă Europa în război”.

„Ziua 2 la Copenhaga. Situația este foarte serioasă. Propuneri de război sunt pe masă. Se dorește folosirea fondurilor UE pentru Ucraina, accelerarea aderării Ucrainei prin tot felul de trucuri juridice și finanțarea transportului de arme. Toate aceste sugestii arată că Bruxelles vrea să meargă la război”, a scris Orbán pe platformele X și Facebook.

Liderul ungar a subliniat că Ungaria nu își va schimba poziția și că urmează „luni dominate de amenințarea războiului”. „Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al fiecărui ungur iubitor de pace”, a adăugat premierul.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Orbán l-a criticat pe omologul său polonez, Donald Tusk, pentru că ar „juca un joc periculos cu securitatea Europei”, după ce acesta a afirmat la Forumul de Securitate de la Varșovia că „războiul din Ucraina este și războiul nostru”.

Replica a venit rapid din partea viceministrului polonez de externe, Władysław Teofil Bartoszewski, care l-a acuzat pe Orbán că alimentează indirect războiul prin achizițiile de petrol rusesc.

„Domnule prim-ministru, finanțați acest război cumpărând petrol rusesc. Vă numărați printre cei doi premieri europeni care fac asta. Vă rog să încetați – fără bani, rușii nu vor putea continua războiul”, a declarat Bartoszewski la Radio ZET.

Pe lângă Ungaria, și Slovacia, condusă de premierul Robert Fico, continuă să se bazeze masiv pe combustibilii fosili din Rusia și s-a opus extinderii sancțiunilor europene. Totuși, Ungaria rămâne cel mai mare cumpărător de combustibili fosili ruși din Uniunea Europeană.

Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga reunește în aceste zile aproximativ 47 de lideri europeni, temele principale fiind sprijinirea Ucrainei, întărirea securității continentului și modalitățile prin care Europa își poate crește reziliența în actualul context geopolitic.