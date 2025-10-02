search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Victor Orban și Donald Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor. „Cine este de partea cui în acest război”

0
0
Publicat:

Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război.

Viktor Orban și Donald Tusk
Viktor Orban și Donald Tusk

Viktor Orban făcea declarații în paralel, la câțiva metri distanță, și spunea că este obligat de poziția geografică să cumpere energie de la ruși.

 „Cu Viktor Orban nu avem problemă, adică eu nu am o problemă personală. Viktor Orban consideră că nu există război, eu consider că există război. Întrebarea adevărată nu este aceasta, dacă este sau nu este război. Întrebarea adevărată este - cine este de partea cui în acest război”, a declarat Donald Tusk, înaintea reuniunii Comunității Politicii Europene.

 „Nu pot schimba geografia. Ungaria este o țară fără ieșire la mare, așa că avem doar conducte. Deci trebuie să cumpărăm de la ruși”, s-a justificat Viktor Orban, în fața jurnaliștilor prezenți la Copenhaga.

Despre intrarea dronelor în spațiul aerian al mai multor state membre UE, premierul Ungariei a spus că este simplu și anume ele să fie doborâte. „Așa că doborâți-o. E atât de simplu. Nu complicați prea mult. Dacă vine o dronă care nu vă aparține, atunci doborâți-o!”, a spus Viktor Orban, tot la Copenhaga.

 „Deci totul este despre acest război. Eu văd că Uniunea a decis să meargă la război. În plus, ieri au prezentat strategia de război, cum trebuie învinși rușii. E înfricoșător”, a adăugat premierul Ungariei.

La un moment dat, Donald Tusk i-a spus omologului ungar că presa vrea ca ei doi să facă o poză împreună. Apoi Orban a fost întrebat care este principala amenințare împotriva Europei acum, iar Tusk i-a spus premierului ungar că „este o provocare”.

Orban a explicat că „pericolul real” este dat „stagnarea economică și pierderea competitivității”. „Acesta este pericolul”, a adăugat premierul Ungariei.

Întrebat de jurnaliști dacă nu Rusia e pericolul, Viktor Orban a replicat: „Nu”. „Noi suntem mai puternici decât Rusia. Nu există comparație”, a completat Orban.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
gandul.ro
image
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
mediafax.ro
image
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
'Stau cu chirie de 16 ani. Am vreun drept la casă?'. Răspunsul avocatului, viral
playtech.ro
image
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Românii plătesc rate de trei ori mai mari decât cetățenii din vest. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Ce zodii trăiesc transformări uriașe în octombrie
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului
clickpentrufemei.ro
Eleve altadata jpeg
Examenul de Bacalaureat la limba rusă, la Școala Centrală de fete, după instaurarea comunismului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe