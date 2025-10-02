Video Victor Orban și Donald Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor. „Cine este de partea cui în acest război”

Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război.

Viktor Orban făcea declarații în paralel, la câțiva metri distanță, și spunea că este obligat de poziția geografică să cumpere energie de la ruși.

„Cu Viktor Orban nu avem problemă, adică eu nu am o problemă personală. Viktor Orban consideră că nu există război, eu consider că există război. Întrebarea adevărată nu este aceasta, dacă este sau nu este război. Întrebarea adevărată este - cine este de partea cui în acest război”, a declarat Donald Tusk, înaintea reuniunii Comunității Politicii Europene.

„Nu pot schimba geografia. Ungaria este o țară fără ieșire la mare, așa că avem doar conducte. Deci trebuie să cumpărăm de la ruși”, s-a justificat Viktor Orban, în fața jurnaliștilor prezenți la Copenhaga.

Despre intrarea dronelor în spațiul aerian al mai multor state membre UE, premierul Ungariei a spus că este simplu și anume ele să fie doborâte. „Așa că doborâți-o. E atât de simplu. Nu complicați prea mult. Dacă vine o dronă care nu vă aparține, atunci doborâți-o!”, a spus Viktor Orban, tot la Copenhaga.

„Deci totul este despre acest război. Eu văd că Uniunea a decis să meargă la război. În plus, ieri au prezentat strategia de război, cum trebuie învinși rușii. E înfricoșător”, a adăugat premierul Ungariei.

La un moment dat, Donald Tusk i-a spus omologului ungar că presa vrea ca ei doi să facă o poză împreună. Apoi Orban a fost întrebat care este principala amenințare împotriva Europei acum, iar Tusk i-a spus premierului ungar că „este o provocare”.

Orban a explicat că „pericolul real” este dat „stagnarea economică și pierderea competitivității”. „Acesta este pericolul”, a adăugat premierul Ungariei.

Întrebat de jurnaliști dacă nu Rusia e pericolul, Viktor Orban a replicat: „Nu”. „Noi suntem mai puternici decât Rusia. Nu există comparație”, a completat Orban.