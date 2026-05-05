Video Veste bună de pe Autostrada Pitești-Sibiu: Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Se aplică o metodă austriacă de excavație

Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că marți, 5 mai, a fost străpunsă prima galerie a tunelului Robești (900 m), parte a autostrăzii A1 Pitești-Sibiu.

„Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa–Cengiz) au reușit astăzi să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu. Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu–Pitești) au mai rămas de excavat circa 113 m, până la realizarea străpungerii”, transmite Cristian Pistol.

Directorul CNAIR adaugă că, după ce vor fi străpunse ambele galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare. Așadar, progresul construcției tunelului Robești se apropie de 32%.

„În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun și la tunelul Boița 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Pitești–Sibiu) și se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare și de ieșire.

Pe traseul Secțiunii 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar și 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km”, explică acesta.

De asemenea, acesta adaugă că tronsonul montan al autostrăzii Sibiu-Pitești (68,73 km), care cuprinde Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) și Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni), „are o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluții inginerești complexe.”

După finalizare, tronsonul montan va asigura o conexiune rutieră de mare viteză pe axa Est–Vest (Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea), pe aproximativ 850 km. Contractul, finanțat prin Programul Transport, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Secretarul de stat al Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, precizează, într-o postare pe Facebook, că pentru forajul tunelului „se aplică o metodă austriacă modernă de excavație, adaptată pentru condițiile geologice locale și se folosesc explozibili în funcție de duritatea rocii, conform planului tehnic și normelor de siguranță.”

El adaugă că pe șantier sunt mobilizați 550 de muncitori și 150 de utilaje.

În prezent, lucrările sunt în desfășurare pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boița și Tigveni.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma a precizat că, în această vară, autoritățile vor finaliza revizuirea acordului de mediu și vor emite ultimele autorizații de construire pentru această legătură rutieră considerată esențială între București, Transilvania și restul Europei.

Tot în această vară este programată și deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.